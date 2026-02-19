ST-läkare, Kvinnokliniken Ryhov
2026-02-19
Kvinnokliniken Ryhov, Jönköping
Vi söker dig som vill utbilda dig till specialist i obstetrik och gynekologi vid vår klinik.
Rollen som ST-läkare
Som specialistläkare inom obstetrik och gynekologi på kvinnokliniken får du arbeta med mottagningsarbete, operation, avdelningsarbete samt arbete i hela den obstetriska vårdkedjan
Vi arbetar mycket i team och lägger stor vikt vid förbättringsarbete. Vi ger dig möjlighet att arbeta självständigt inom ämnesområdena, samtidigt som du själv får utveckla arbetsområden och delta i processarbeten.
I tjänsten ingår jourverksamhet efter inledande inskolning, vilken vanligen tar ca 9 månader. Jourerna har relativt hög andel aktiv tid. I rollen som ST-läkare samarbetar du med övriga kliniker i regionen, kvinnokliniken i Linköping och framförallt våra patienter.
Din blivande arbetsplats
Kvinnokliniken, Länssjukhuset Ryhov har drygt 230 medarbetare. Vi arbetar med hälso- och sjukvård under graviditet och förlossning, med eftervård, gynekologiska sjukdomar, infertilitet, abort- och preventivmedelsverksamhet samt ungdomars reproduktiva hälsa.
Kvinnohälsovården och Ungdomsmottagningen är en del av Kvinnokliniken. Kliniken har ett länsövergripande ansvar för kvinnor med komplicerade graviditeter och hotande prematur förlossning. Kvinnokliniken är en processinriktad klinik.
Läs gärna mer om kvinnokliniken på länssjukhuset Ryhov här
Vi söker dig som är legitimerad läkare alternativt inom kort avslutar din AT-tjänstgöring.
För att du ska trivas hos oss är du trygg och stabil i dig själv som person och samarbetar gärna med andra. Du är empatisk och har förmågan att behålla ditt lugn även i stressande situationer. I din yrkesroll har du förmåga att fatta snabba beslut och prioritera dina arbetsuppgifter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Då resor inom regionen förekommer är B-körkort är ett krav.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig en ST-utbildning på en kreativ, välbemannad arbetsplats med goda medicinska resultat där god möjlighet till forskning och utveckling finns genom Region Jönköpings läns enhet Futurum.
Hos oss får du en komplett specialistutbildning som ger dig en mycket bra bredd. I tjänstgöringen ingår randning för att erhålla kompetens i neonatalvård, allmän kirurgi, urologi samt obstetrik vid universitetssjukhus. På kliniken trivs våra medarbetare och blir kvar, vi har låg personalomsättning.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta verksamhetschef Daniel Axelsson; daniel.axelsson@rjl.se
(daniel.axesson@rjl.se
)
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 29 mars 2026.
Välkommen med din ansökan.
