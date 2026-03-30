2026-03-30
Om företaget
Välkommen till Capio Vårdcentral Simrishamn - där erfarenhet möter engagemang
Hos oss har vi samlat all vår kunskap under ett och samma tak - och det märks! Med en personalstyrka på runt 40 medarbetare och många års samlad erfarenhet av primärvård är vi ett tryggt, kompetent och glatt gäng som tillsammans gör skillnad för våra cirka 9 700 listade patienter - varje dag, genom hela livet.
Vi håller till i nyrenoverade, ljusa lokaler på Simrishamns sjukhus, med gott om parkeringsplatser för dig som kommer med bil. Vi har allt, läkarmottagning, distriktssköterskemottagning till sjuksköterskeledda mottagningar inom astma/KOL, diabetes, demens, äldre och blodtryck. Vi har eget lab, barnmorskemottagning, BVC, familjecentral, psykolog, kurator och dietist. Vi har även en stor fysioterapi.
Vill du bli en del av vårt Simrishamnsgäng?
Hos oss får du inte bara en arbetsplats - du får en vardag fylld av härliga kollegor som stöttar och en miljö där både skratt och utveckling ryms. Vi tycker om utveckling och ser gärna våra framtida kollegor utvecklas hos oss. Därför är vi glada att vi är akademisk vårdcentral.
Din roll
Är du legitimerad läkare och sugen på att ta steget mot ST i allmänmedicin? Då är det här du ska vara!
Som ST-läkare på Capio vårdcentral Simrishamn får du jobba i team men samtidigt självständigt med bedömningar, undersökningar och undervisning. Men alltid med god handledning redo. Vi tror på lärande i vardagen och erbjuder sambedömningar, konsultationer och intern kompetensutveckling som faktiskt gör skillnad. Arbetet sker oftast på plats men kan också ske på distans vilket innebär att du kan sköta delar av din administration hemifrån.
Förutom vårdcentralen har vi BVC, ansvar för SÄBO och hemsjukvård - vilket ger dig en bred, meningsfull och varierad arbetsvardag där du verkligen får göra skillnad.
Vi jobbar med det digitala verktyget Tandem för dokumentation - smidigt, modernt och effektivt.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du mer än bara ett jobb - du får en arbetsplats där idéer får ta plats och där du är med och gör skillnad varje dag.
Vi erbjuder en positiv och utvecklande miljö med fullt fokus på våra patienter. Vår vårdcentral styrs lokalt, vilket betyder att beslutsvägarna är korta och att du som medarbetare har stort inflytande. Här är engagemang och delaktighet inte bara ord - det är en del av vår vardag.
Samtidigt har vi tryggheten i att vara en del av en större organisation som ger stöd, inspiration och möjlighet till erfarenhetsutbyte. Du får det bästa av två världar - det lilla sammanhanget där du är viktig, och det stora nätverket som ger dig kraft att växa.
Dessutom erbjuder vi även följande:
• Kollektivavtal * Närvarande chef * Kompetensutveckling, både internt och externt * Friskvårdsbidrag * Frukost varje dag * Nätverk inom ditt område * En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad läkare och redo att påbörja din ST i allmänmedicin - och som vill göra det på en plats där både utveckling och arbetsglädje står i centrum.
För att vara aktuell för tjänsten är du legitimerad läkare och behörig att påbörja ST-tjänstgöring inom Region Skåne. Har du tidigare erfarenhet från vårdcentral? Toppen! Men det viktigaste för oss är din inställning. Vi söker dig som brinner för att göra skillnad; med hög kvalitet, helhetstänk och patienten i fokus.
Vi värdesätter laganda, nyfikenhet och initiativförmåga. Du är en person som är tydlig, förtroendeingivande och har lätt för att strukturera och prioritera i en vardag som ibland är både snabb och spännande. Du gillar utmaningar, vill vara med och utveckla vår verksamhet och ser samarbete med kollegor som en självklar del av ett gott arbetsliv.
Planerat tillträde till tjänsten är den 1:e september.
Inför tillsvidareanställningar tillämpar vi alltid först sex månaders provanställning.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
272 32 SIMRISHAMN
