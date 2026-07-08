Ssab - Office Assistant
Ssab Emea AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-07-08
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En varierad och serviceinriktad roll som kombinerar administration och reception. Rollen är på heltid och utgår från kontoret i Stockholm, där du är en central del av den dagliga verksamheten.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och har förbundit oss att i stor utsträckning bli fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.
Om Tjänsten:
Vi växer och vill säkerställa att vår dagliga verksamhet fortsätter fungerar smidigt och effektivt och därför söker vi nu en Office Assistant till vårt kontor i centrala Stockholm. I denna roll blir du en central del av kontoret och en viktig resurs för hela organisationen där du skapar struktur, trivsel och ett professionellt helhetsintryck. Du kommer att arbeta nära både kollegor och ledning och ha en varierad vardag med många kontaktytor där du kombinerar reception, möteskoordinering och administrativt stöd till olika chefer.
Rollen innebär stort eget ansvar och passar dig som trivs med att ha högt tempo och att vara den som får saker att fungera i bakgrunden. Du rapporterar till vår Office Manager och samarbetar tätt med övriga assistenter och interna funktioner och kan hoppa in där det behövs.
Tjänsten är placerad i Stockholm och är en kontorsbaserad heltidsroll. Det här är en perfekt möjlighet för dig som vill utvecklas inom administration, service och chefsstöd.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Ge administrativt stöd till team och chefer, inklusive kalender- och möteskoordinering
Boka och koordinera resor samt hantera tillhörande administration
Hantera fakturor och enklare ekonomiadministration
Säkerställa en strukturerad dokumenthantering, inklusive hantering och uppföljning av dokumentsignering
Ansvara för kontorsdrift, säkerhet, leverantörskontakter och vid behov bidra vid event och interna aktiviteter
Ansvara för receptionen tillsammans med en kollega och vid behov vara första kontakt för besökare, gäster och leverantörer
Skapa ett professionellt och välkomnande helhetsintryck av kontoret
Koordinera och ta emot interna och externa möten och säkerställa att allt kring möten flyter smidigt
Planera och beställa luncher, fika och catering till möten och event
Om dig:
Du är serviceinriktad och har en naturlig förmåga att få andra att känna sig välkomna och omhändertagna
Du har tidigare erfarenhet av liknande arbete i reception, som konferensvärd eller liknande serviceinriktade roller
Du tar ansvar för ditt arbete, driver uppgifter självständigt framåt och är proaktiv och ser vad som behöver göras – ofta innan det efterfrågas
Du är flexibel och prestigelös lagspelare och du trivs i ett högt tempo där du snabbt kan fatta beslut för att arbetet ska flyta på smidigt
Du trivs i en roll med många kontaktytor och samarbetar smidigt med andra
Du arbetar strukturerat och har en god förmåga att prioritera i en varierad vardag
Du är van att arbeta i olika IT-system, har erfarenhet av dokumenthantering och goda kunskaper i Office-paketet
Du kommunicerar professionellt och har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift, då vi är en internationell arbetsplats
Vårt erbjudande:
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel:
Vinstdelning
Arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag
Rekryteringsprocessen:
Ansök
Intervjuer – vi träffar dig gärna hos oss på kontoret
Referenstagning
Bakgrundskontroll
Signering
På grund av semestertider kommer urval och intervjuer påbörjas i mitten av augusti.
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Julia Källmar, julia.kallmar@ssab.com
. Observera att svarstiden kan vara något längre under semesterperioden. Vi återkommer så snart vi har möjlighet.
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag som bygger en starkare, lättare och mer hållbar värld genom förädlade stålprodukter och tjänster. Tillsammans med våra partners har SSAB utvecklat SSAB Fossil-freeTM steel och planerar att återuppfinna värdekedjan från gruvan till slutkunden, vilket i stort sett eliminerar koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. SSAB ZeroTM, ett till stor del koldioxidutsläppfritt stål baserat på återvunnet stål, stärker ytterligare SSABs ledande position och vårt heltäckande hållbara erbjudande oberoende av råvaran. SSAB har anställda i över 50 länder och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. Följ med oss på resan! www.ssab.com,
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Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ssab Emea AB
(org.nr 556313-7933)
Klarabergsviadukten 70 (visa karta
)
111 64 STOCKHOLM Arbetsplats
Ssab AB Jobbnummer
9997341