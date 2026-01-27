Ssab - Laborant - Kemilabb
Ssab Emea AB / Laborantjobb / Oxelösund Visa alla laborantjobb i Oxelösund
2026-01-27
, Nyköping
, Trosa
, Gnesta
, Söderköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ssab Emea AB i Oxelösund
, Finspång
, Stockholm
, Västerås
, Surahammar
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en modern laboratoriemiljö där noggrannhet, kvalitet och utveckling står i centrum? SSAB Oxelösund söker nu en engagerad och strukturerad laborant till vårt kemilabb med huvudfokus på pulverprovning av stål.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och har förbundit oss att i stor utsträckning bli fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.
Avsnittet ansvarar för ett brett spektrum av analyser inom hela verksamheten och du kan även komma att arbeta med andra delar av laboratoriet. Som laborant hos oss blir du en viktig del i att säkerställa att SSABs produkter håller högsta kvalitet och uppfyller interna och externa krav.
Arbetstiden är dagtid.
Tjänsten är ett vikariat på 6 månader med eventuell möjlighet till förlängning.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Utföra pulverprovning av stål, vilket inkluderar provberedning, analys och kvalitetssäkring av resultat.
Arbeta med olika typer av kemiska analyser inom avsnittets labb.
Föra in och dokumentera resultat i våra system enligt gällande rutiner.
Utföra felsökning, kalibrering och enklare underhåll av laboratorieinstrument.
Bidra till utveckling av metoder, rutiner och arbetssätt.
Agera ambassadör för säkerhet och följsamhet till SSABs arbetsmiljökrav.
Om dig
Du har laborativ utbildning inom kemi eller motsvarande relevant inriktning.
Du har erfarenhet av laborativt arbete - gärna inom metallurgi, materialanalys eller industrinära laboratoriemiljö.
Du har god vana av att arbeta metodiskt, följa instruktioner och säkerställa kvalitet i varje steg.
Du har förmåga att hantera flera parallella uppgifter och bidra till ett positivt teamarbete.
Meriterande
Erfarenhet av pulverprovning eller analys av metalliskt material
Kunskap om laboratorieinstrumentPubliceringsdatum2026-01-27Dina personliga egenskaper
Vi tror att du är en noggrann och ansvarstagande person med god problemlösningsförmåga.
Du trivs i en roll där struktur är viktigt, samtidigt som du är flexibel och kan anpassa dig till förändringar.
Du samarbetar gärna och hjälper till där det behövs.
Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar - drivande, äkta och steget före - i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel på det:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Förinspelade frågor
3. Intervju
4. Kom och träffa oss
5. Referenstagning
6. Hälsoundersökning
7. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta Emma Granholm Edeling, Tf chef Kemi, mail - emma.edeling@ssab.com
Kontakta Johanna Karlsson, HR Partner, mail - johanna.karlsson@ssab.com
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0155-254 000.
Några ord från din blivande chef
"Jag som blir din närmaste chef heter Emma Granholm Edeling. I den här tjänsten får du en möjlighet att utvecklas i laboratorierollen.
Vi har alltid stort fokus på säkerhet och långsiktighet. Du kommer att få arbeta med kompetenta kollegor i en arbetsmiljö där du gör verklig skillnad. Du får också vara delaktig i SSABs viktiga omställningsresa mot fossilfri ståltillverkning. Välkommen med din ansökan!"
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag som bygger en starkare, lättare och mer hållbar värld genom förädlade stålprodukter och tjänster. Tillsammans med våra partners har SSAB utvecklat SSAB Fossil-freeTM steel och planerar att återuppfinna värdekedjan från gruvan till slutkunden, vilket i stort sett eliminerar koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. SSAB ZeroTM, ett till stor del koldioxidutsläppfritt stål baserat på återvunnet stål, stärker ytterligare SSABs ledande position och vårt heltäckande hållbara erbjudande oberoende av råvaran. SSAB har anställda i över 50 länder och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. Följ med oss på resan! www.ssab.com,
Facebook, Instagram, LinkedIn, X och YouTube. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ssab Emea AB
(org.nr 556313-7933)
Oxelösund (visa karta
)
613 80 OXELÖSUND Arbetsplats
Ssab Emea AB Jobbnummer
9707514