Sr Systemutvecklare .NET
2026-05-21
We<skill> söker nu ett antal seniora systemutvecklare till ett långsiktigt kunduppdrag!
Erbjudande
Vi erbjuder en tillsvidareanställning med en början i ett långsiktigt projekt. Vi erbjuder vidare en skräddarsydd löne- och förmånsmodell där du har möjlighet att välja mellan olika upplägg beroende på var i livet du befinner dig, oavsett val är du med och sätter din löne- och förmånspaketering utifrån dina önskemål.
Du blir del i ett konsultbolag med modern prägel där hållbarhet, flexibilitet och inkludering utgör en stor del av kulturen, en möjlighet att påverka och vara del i utvecklande resa framåt. Det finns stora möjligheter att också växa tillsammans med oss i vår västra region och få utökat ansvar i takt med att vi växer om så önskas.
Information om uppdraget
Kunden planerar att förstärka sitt utvecklingsteam i Borås med flera erfarna .NET-specialister som kan ta ett ledande ansvar inom integrationsområdet. Uppdraget handlar om att vidareutveckla en central integrationsmiljö som hanterar kopplingar mot olika externa marknadsplatser och stora mängder transaktionsdata. Rollen innebär att skapa nya integrationsflöden, bygga API-er och utveckla affärsnära tjänster i en modern molnbaserad arkitektur.
Du blir en del av ett mindre team med tydligt produktfokus, där utvecklare och verksamhet arbetar nära varandra. Arbetet präglas av skalbarhet, robusta integrationer och lösningar som ger direkt värde för affären.
Vi söker dig som
Teknikstacken nedan ser vi gärna att du täcker in så mycket som möjligt av:
C# .NET
Azure
REST
SQL
CI/CD
Meriterande
Frontendutveckling med ex React eller Angular
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse, senast 1/7
Placering: Hybrid (Göteborg, Alingsås, Borås)
Kontakt: Per Bleckberg, 072- 245 92 88, per.bleckberg@weskill.se
