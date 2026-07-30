Sportringen Hemavan söker Butikschef
Hemavan Sport AB / Chefsjobb / Storuman Visa alla chefsjobb i Storuman
2026-07-30
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hemavan Sport AB i Storuman
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eller i hela Sverige
Alla drömmer inte om ett hörnkontor. En del drömmer om fjäll, frihet och ett jobb där varje arbetsdag börjar med utsikt över nästa äventyr.
Hos oss i Hemavan är naturen en del av arbetsdagen. Här möter vi människor som älskar skidåkning, vandring, löpning, fiske och livet på fjället. Nu söker vi en engagerad och affärsdriven butikschef som vill fortsätta utveckla vår butik och leda ett team som brinner för service, gemenskap och försäljning.
Som butikschef har du det övergripande ansvaret för butikens försäljning, resultat och personal. Du leder och planerar den dagliga verksamheten med fokus på bemanning, varuflöde, exponering och kundupplevelse. Samtidigt är du en självklar del av butiksgolvet. Du möter kunder, inspirerar dina kollegor och leder genom ditt eget engagemang. För dig är det naturligt att ta ansvar, fatta beslut och skapa en kultur där människor trivs, utvecklas och presterar tillsammans.
Vi tror att du är en positiv och prestigelös ledare med ett starkt eget driv. Du tycker om att arbeta mot tydliga mål och motiveras av att skapa resultat tillsammans med andra. Du bygger relationer med både kunder och kollegor, ser möjligheter där andra ser hinder och förstår att riktigt bra service handlar om att överträffa förväntningar.
Vi söker dig som har erfarenhet från detaljhandeln, gärna i en ledande roll. Har du dessutom ett genuint intresse för sport, träning eller friluftsliv kommer du att känna dig hemma hos oss. Du behöver inte kunna allt om vårt sortiment från början, det viktigaste är att du är nyfiken, engagerad och vill fortsätta utvecklas.
För rätt person erbjuder Hemavan något som få andra arbetsplatser kan, möjligheten att kombinera ett spännande ledarskap med en livsstil där fjället alltid finns runt hörnet.
Känner du igen dig? Då vill vi gärna höra från dig. Skicka in din ansökan redan idag. Vi arbetar med löpande urval och intervjuer, så vänta inte med att höra av dig.
Välkommen till Sportringen Hemavan – ditt intresse, vår passion! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29
E-post: sportringen.personal@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hemavan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hemavan Sport AB
(org.nr 556903-8945)
Blå Vägen 35 (visa karta
)
925 93 HEMAVAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Johan Falk johan.falk@sportringen.se 0705520077 Jobbnummer
10016526