Sportreporter för längre vikariat
NTM Media AB / Journalistjobb / Norrköping Visa alla journalistjobb i Norrköping
2026-02-03
Var med när Norrköpings största sportberättelser skrivs. Nu söker vi en sportreporter för ett längre vikariat!
Efter fallet ur allsvenskan ska IFK Norrköping under 2026 hitta nytt fotfäste i superettan, samtidigt väntar slutspel i både ishockey och basket under våren. Vill du arbeta i en dynamisk idrottsstad med kriser, motgångar, återtåg och succéer? Vill du bevaka det som händer på planen, men också berätta varför det betyder något?
Då kan du vara den vi letar efter. Norrköpings Tidningar söker nu en sportreporter till ett längre vikariat från januari till och med augusti 2026.
På NT bevakar vi Norrköping, Finspång, Söderköping och Valdemarsvik och på redaktionen finns avdelningar för sport, nyheter och grävande journalistik. Tillsammans är vi först på plats när det händer, berättar varför och gräver i det som behöver avslöjas.
Om rollen
Som sportreporter på NT arbetar du nära händelserna i Norrköping med omnejd. Du bevakar träningar och matcher, granskar idrottens makthavare och berättar om människorna bakom resultaten.
Vår sportredaktion består av fyra reportrar och en planeringsansvarig som tillsammans bevakar såväl de stora lagen som livet bakom framgångarna och ungdomssatsningarna på väg dit. Du får utvecklas tillsammans med skickliga berättare och erfarna nyhetsreportrar samt i samspel med videochef.
Arbetet har ett tydligt digitalt fokus där läsaren alltid står i centrum.Publiceringsdatum2026-02-03Arbetsuppgifter
- Att skriva nyheter, intervjuer och reportage.
- Att bevaka och rapportera från träningar och matcher.
- Att arbeta med liverapportering, foto och rörligt material.
- Att paketera innehåll för sajt och sociala medier.
- Att bidra med egna idéer och ett självständigt nyhetsarbete.
Vi söker dig som kan ta ansvar och bidra direkt i det dagliga arbetet, men som också vill utvecklas som sportjournalist.
Vi tror att du:
- Har journalistutbildning eller motsvarande erfarenhet.
- Har arbetat med sportjournalistik eller har ett starkt intresse för området.
- Är nyfiken, självgående och idérik.
- Är stilistiskt säker och har lätt för att skapa förtroende med nya kontakter.
- Trivs i en händelsestyrd vardag med kvälls- och helgarbete.
Meriterande är:
- Erfarenhet eller intresse av att bevaka basket och/eller ishockey.
- Erfarenhet av poddformat.
- Vana av digitalt berättande på sociala medier.
B-körkort är ett krav då bilkörning förekommer i tjänsten.
Vi är en värderingsstyrd koncern som eftersträvar jämställdhet och mångfald.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
För frågor vänligen kontakta rekryterande chef Jacob Sjölin, jacob.sjolin@nt.se
För fackliga frågor vänligen kontakta Elisabet Bergquist (SJF), elisabet.bergquist@nt.se
NTM Media är ett av Sveriges största bolag för lokal media. Kärnan i vår verksamhet är en fri och oberoende journalistik som skapar lokal samhällsnytta och värnar demokrati. Vi levererar lokala nyheter idag för ett bättre samhälle imorgon.
Vårt bolag består har två delar; vår redaktionella verksamhet och vår kommersiella säljorganisation. Den gemensamma grunden är vår lokalkännedom. Genom Sveriges starkaste lokala nyhetskanaler, med 18 prenumererade nyhetstitlar från Vimmerby i söder till Kiruna i norr, når vi varje dag över en miljon läsare.
NTM Media ägs av NTM, en stiftelseägd koncern med hjärtat i den lokala journalistiken. Vi har inga kortsiktiga avkastningskrav, vilket gör att vi kan agera långsiktigt med främsta syfte att bedriva publicistisk verksamhet. Läs mer om vår koncern på ntm.se.
Vi har höga ambitioner i vårt dagliga arbete och som arbetsgivare. Vi arbetar aktivt med vår arbetsmiljö, kompetens och ledarskap för att skapa en välmående verksamhet. Vi värdesätter mångfald och utvecklas genom att ta vara på våra medarbetares skilda erfarenheter och perspektiv, men vi samlas under en gemensam värdegrund: Vi är lyhörda, målinriktade och nyfikna och därför snabba till förändring. Vi har en positiv anda och vi är förlåtande, toleranta och inkluderande Ersättning
