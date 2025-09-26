Spontanansökan- Extraarbete i Morgongåva
2025-09-26
Spontanansökan inför kommande uppdrag inom lager & logistik i Morgongåva Observera att detta inte är kopplat till en specifik tjänst utan en intresseanmälan för kommande konsultuppdrag.
KILA PEOPLE
Kila People är ett bemanningsföretag som brinner för att skapa lika jobbmöjligheter för alla. Kila uppmuntrar mångfald genom att rekrytera och främja personer med olika bakgrunder och perspektiv där vi rustar både kandidater och arbetsgivare med den kulturförståelse som krävs för att framgångsrikt leda och arbeta i mångkulturella arbetsgrupper.
Idag är vi runt 300 stjärnor som jobbar på Kila. Träffa oss och få en överblick av våra medarbetare som arbetar på insidan av företaget. Välkommen till Kila People. Publiceringsdatum2025-09-26Om tjänsten
Vi söker ständigt efter nya stjärnor inom lager i Morgongåva. Konsultuppdragen styrs utifrån kundens behov och kan därför variera i omfattning. Vi erbjuder olika skift såsom dag, kväll, natt samt helg.
Observera att detta inte är kopplat till en specifik tjänst utan en intresseanmälan för kommande konsultuppdrag. Vi kommer därför endast återkoppla till dig om vi har ett uppdrag som passar din profil.
Arbetet omfattar varierande lageruppgifter, bland annat:
Plock och pack: Effektivt och noggrant plocka och packa varor.
Inleverans och utleverans: Hantera varor som anländer och skickas ut från lagret.
Spedition: Arbeta med spedition för att säkerställa smidiga leveranser.
Varför Kila?
Maxa din stegräknare: Här kommer du att röra på dig hela dagen, och din stegräknare kommer att jubla!
Var med i hjärtat av logistiken: Hantera varor från inleverans till utleverans och se till att våra kunder får sina produkter i tid.
Teamkänsla och gemenskap: Bli en del av ett härligt team som stöttar varandra och har roligt på jobbet.
Vem vi söker:
Multitasking-mästare: Du kan hålla många bollar i luften och arbeta effektivt.
Fysisk arbetsmyra: Du är i god fysisk form och gillar att vara i rörelse.
Noggrann och strukturerad: Du ser till att allt går rätt till och att varje paket kommer fram i perfekt skick.
Hur vi kommunicerar: Du har goda kunskaper i svenska språket.
Meriterande: Du har tidigare erfarenhet och arbetat inom lager och logistik.
Observera återigen att detta är en annons för spontanansökningar inför kommande konsultuppdrag. Vi kommer därför endast återkoppla till dig om din profil matchar ett aktuellt uppdrag hos oss.
Lönetyp Vi utgår efter förtjänstläge enligt GFL. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare KilaPeople AB
(org.nr 559336-6098), http://www.kila.se Arbetsplats
Kila People Kontakt
Jasmine Eriksson jasmine@kila.se
