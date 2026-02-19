Spontanansökan till förskolans bemanningspool
Som medarbetare i Hultsfreds kommun erbjuds du goda möjligheter till utveckling och förmåner. Vi vill att varje medarbetare ska få ett hållbart arbetsliv och känna sig trygg i sin anställning. Det är också viktigt att våra medarbetare har en god balans mellan arbetsliv, familjeliv och fritid. Läs mer om våra förmåner på vår hemsida https://www.jobbaihultsfred.se/formaner/
Var med och skapa lust att lära - vi erbjuder dig ett spännande, roligt och meningsfullt arbete där du får vara med och bidra till barns lärande och utveckling!Som vikarie har du i uppgift att ge barnen en trygg och stimulerande miljö samt stötta ordinarie personal i deras dagliga arbete. Tillsammans med ordinarie personal arbetar ni för att utforma en trygg, lärorik och lustfylld dag med barnets bästa i fokus. Det är ett omväxlande och spännande uppdrag där du får möjligheten att arbeta med erfarna och duktiga pedagoger. Tillsammans stödjer ni barnen i deras utveckling och bedriver pedagogiskt arbete enligt läroplanen.Arbetet är flexibelt och du kommer få jobba på samtliga av våra förskolor vid behov, när ordinarie personal är frånvarande. Arbetstiderna är varierande, det kan handla om några timmar per dag, hel dag eller en kortare period enligt schema.
Kvalifikationer Vi söker dig som är ansvarsfull, nyfiken och kreativ, flexibel och lyhörd. Tillsammans med andra pedagoger skapar du möjligheter till lärande och utveckling för varje enskilt barn.För att vara aktuell för en tjänst i bemanningspoolen ser vi gärna att du har möjlighet att jobba minst tre dagar per vecka. För dig som är flexibel finns stora möjligheter att jobba mer om du vill det. Då flera av våra förskolor ligger i ytterområdena behöver du ha körkort och tillgång till bil.Vi ser mycket positivt på om du har pedagogisk utbildning och tidigare erfarenhet av att jobba med barn eller inom vård och omsorg. Har du ett genuint intresse av att arbeta med barn och vill bli en del av vår verksamhet men saknar formell utbildning uppmanar vi även dig att ansöka!Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Vår verksamhet omfattas av registerkontroll. Detta betyder att om du blir aktuell för arbete i förskola eller skola ska du kunna uppvisa ett registerutdrag från Polisens belastningsregister. Registerutdraget ska gälla för anställning inom förskola, skola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Hultsfreds kommun utför även bakgrundskontroller inför all anställning. Ersättning
