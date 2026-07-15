Spontanansökan Terminalmedarbetare Malmö
CityMail Sweden AB / Lagerjobb / Malmö Visa alla lagerjobb i Malmö
2026-07-15
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Vi söker löpande nya terminalmedarbetare och välkomnar därför spontanansökningar till vår terminal i Malmö.
Är du noggrann, gillar att arbeta i ett högt tempo och trivs med ett aktivt jobb? Då kan du vara en framtida kollega hos oss på CityMail.
Rollen är placerad på vår terminal i Malmö och innebär sortering och hantering av post och paket.
Om jobbet
CityMail sorterar och delar ut post och paket till cirka 6 miljoner privatpersoner och företag i Sverige. På terminalen i Malmö arbetar vi dygnet runt, alla dagar i veckan.
Som terminalmedarbetare arbetar du med:
Sortering av post och paket
Returhantering
Truckkörning
Lastning, lossning och övrigt terminalarbete
Arbetstiderna kan vara förlagda dag, kväll eller natt.
Vi söker dig som
Har fyllt 18 år
Har grundläggande kunskaper i svenska
Trivs med fysiskt arbete
Är noggrann och ansvarstagande
Är flexibel och kan arbeta varierade tider med kort varsel
Truckkort eller erfarenhet från terminal-, lager- eller logistikarbete är meriterande, men störst vikt läggs vid din inställning och vilja att arbeta.
Vi erbjuder
Ett varierat och aktivt arbete
Härliga kollegor och bra teamwork
Möjlighet att utvecklas inom CityMail
Anställningsform & lön
Tjänsterna är främst timanställningar där arbetspass bokas vid behov.
Lön enligt kollektivavtal. Ingångslön: 134 kr/timme exklusive semesterersättning.
Intresserad?
Skicka gärna in din spontanansökan redan idag.
Vi går igenom ansökningar löpande och återkopplar till dig när vi har hanterat din ansökan.
Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på rekrytering@citymail.se
. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
🚴+✉+📦=🧡 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7750889-2102407". Arbetsgivare CityMail Sweden AB
(org.nr 556591-6961), https://jobb.citymail.se
Tegelvägen 4 (visa karta
)
232 54 ÅKARP Arbetsplats
CityMail Jobbnummer
10003857