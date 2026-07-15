Spontanansökan Terminalmedarbetare Malmö

CityMail Sweden AB / Lagerjobb / Malmö
2026-07-15


Visa alla lagerjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos CityMail Sweden AB i Malmö, Burlöv, Staffanstorp, Vellinge, Lund eller i hela Sverige

Vi söker löpande nya terminalmedarbetare och välkomnar därför spontanansökningar till vår terminal i Malmö.
Är du noggrann, gillar att arbeta i ett högt tempo och trivs med ett aktivt jobb? Då kan du vara en framtida kollega hos oss på CityMail.
Rollen är placerad på vår terminal i Malmö och innebär sortering och hantering av post och paket.
Om jobbet
CityMail sorterar och delar ut post och paket till cirka 6 miljoner privatpersoner och företag i Sverige. På terminalen i Malmö arbetar vi dygnet runt, alla dagar i veckan.
Som terminalmedarbetare arbetar du med:

Sortering av post och paket

Returhantering

Truckkörning

Lastning, lossning och övrigt terminalarbete

Arbetstiderna kan vara förlagda dag, kväll eller natt.
Vi söker dig som
Har fyllt 18 år

Har grundläggande kunskaper i svenska

Trivs med fysiskt arbete

Är noggrann och ansvarstagande

Är flexibel och kan arbeta varierade tider med kort varsel

Truckkort eller erfarenhet från terminal-, lager- eller logistikarbete är meriterande, men störst vikt läggs vid din inställning och vilja att arbeta.
Vi erbjuder
Ett varierat och aktivt arbete

Härliga kollegor och bra teamwork

Möjlighet att utvecklas inom CityMail

Anställningsform & lön
Tjänsterna är främst timanställningar där arbetspass bokas vid behov.
Lön enligt kollektivavtal. Ingångslön: 134 kr/timme exklusive semesterersättning.
Intresserad?
Skicka gärna in din spontanansökan redan idag.
Vi går igenom ansökningar löpande och återkopplar till dig när vi har hanterat din ansökan.
Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på rekrytering@citymail.se. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
🚴+✉+📦=🧡

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7750889-2102407".

Arbetsgivare
CityMail Sweden AB (org.nr 556591-6961), https://jobb.citymail.se
Tegelvägen 4 (visa karta)
232 54  ÅKARP

Arbetsplats
CityMail

Jobbnummer
10003857

Prenumerera på jobb från CityMail Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos CityMail Sweden AB: