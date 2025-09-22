Spolbilsoperatör med C-körkort sökes!
2025-09-22
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Är du tekniskt lagd och trivs med ett fritt, fysiskt och varierande arbete? Nu söker vi en spolbilsoperatör med C-körkort till ett uppdrag i Göteborg. Du kommer att arbeta med akuta och planerade uppdrag inom spolning och slamsugning.
Om rollen
Som spolbilsoperatör arbetar du med högtrycksspolning och hantering av avlopps- och dagvattenledningar. Arbetet utförs både hos företag och privatpersoner. I tjänsten hanterar du moderna spolbilar och arbetar ofta självständigt, men ibland även i team.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Spolning av avloppsledningar med högtryck
Planerade och akuta insatser hos kund
Transport och hantering av material
Kundkontakt och dokumentation
Vi söker dig som har:
C-körkort samt YKB
God förmåga att uttrycka dig på svenska
Självgående och ansvarstagande arbetssätt
God fysisk form och lösningsorienterat tänk
Meriterande:
ADR
Arbete på väg (APV)
Tidigare erfarenhet från bygg, VA eller VVS
SSG Entre
SSG Chemicals
Utvecklingsmöjligheter
Här finns goda möjligheter att utvecklas inom företaget. Du börjar som konsult via Temp-Team under tre månader, med chans till övertag och långsiktig anställning.
Bra att veta!
Arbetstider: 07.00-16.00, måndag-fredag
Plats: Göteborg med omnejd
Övertid kan förekomma
Arbetskläder och skyddsutrustning tillhandahålls
Vill du bli en del av ett hållbart och samhällsviktigt arbete?
Skicka in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.I denna rekrytering ansvarar vi på Temp-Team för processen. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta rekryterare Elnaz Memarian på elm@temp-team.se
.
Med hänvisning till GDPR tar vi inte emot ansökningar via e-post.'
