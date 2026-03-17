Spindeln i nätet inom IT-support - 2nd Line till Itsam
Framtiden i Sverige AB / Supportteknikerjobb / Linköping Visa alla supportteknikerjobb i Linköping
2026-03-17
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du ha en varierad roll där du får kombinera teknik, problemlösning och samarbete? Hos Itsam blir du en central länk i supportkedjan där du driver komplexa ärenden framåt och bidrar till en smidig IT-vardag.
Om rollen
Du arbetar i andra linjens support med en bred och varierad teknisk roll där du agerar som en spindel i nätet. Du hanterar mer komplexa ärenden, driver felsökning djupare och fungerar som en brygga mellan första linjen och mer specialiserade funktioner.
Vi söker dig med..Erfarenhet av teknisk support i 2nd line
En bred teknisk förståelse, god problemlösningsförmåga och ett stort tekniskt intresse
Förmåga att felsöka och driva ärenden självständigt
God svenska och engelska i tal och skrift
Om vår kund
Kommunalförbundet Itsam, som omfattar kommunerna Boxholm, Vimmerby, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög, ansvarar för gemensam IT-verksamhet och stödjer medlemskommunernas digitalisering och verksamhetsutveckling. Med över 40 anställda och huvudkontor i Linköping, är Itsam en engagerad och samarbetsinriktad organisation.
Itsam fokuserar på att ge medlemskommunerna bästa möjliga stöd och service, vilket i sin tur förbättrar servicen till invånarna. Organisationen värdesätter god sammanhållning, gemensam problemlösning och en stimulerande arbetsmiljö där medarbetare trivs och utvecklas.
Om Framtiden AB
Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas av kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc. Som anställd på Framtiden får du alltid en konsultansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultchefen har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.
Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.
Rekryteringsprocess
Låter tjänsten intressant?
För att söka tjänsten skickar du in CV och personligt brev via länken. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterare Julia Wennerholm via e-post: julia.wennerholm@framtiden.com
. Vi tar inte emot några ansökningar via mail. Rekryteringsprocessen för det här jobbet består för dig som kandidat av följande steg: telefonintervju, intervju, referenstagning och intervju på plats hos vår kund. Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!Publiceringsdatum2026-03-17Anställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelse
Tjänstgöringsort: Linköping, med möjlighet att kunna jobba på distans upp till 50%
Arbetstid: Heltid, måndag-fredag kl 8-17, flextid
Vi behandlar ansökningar löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag passerat.
Välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52245_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
583 30 LINKÖPING Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Julia Wennerholm julia.wennerholm@framtiden.com Jobbnummer
9803568