Specialpedagog till Taserudsgymnasiet
2026-04-08
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss!
Här i västra Värmland, bland vidsträckta sjöar och grönskande skogar, finns en stark glöd som sprider värme och lyser upp. Glöden är vår vision och ledstjärna. I Arvika kommunkoncern jobbar idag cirka 2 700 kompetenta medarbetare. Välkommen du också!
Taserudsgymnasiet söker nu en engagerad specialpedagog som vill vara med och utveckla vårt viktiga specialpedagogiska arbete.
Taserudsgymnasiet är en av två kommunala gymnasieskolor i Arvika och har cirka 430 elever som studerar på åtta nationella yrkesprogram samt introduktionsprogrammen. Vi är stolta över vår starka gemenskap och den positiva atmosfär som genomsyrar skolan. Hos oss får både elever och personal möjlighet att växa och utvecklas i en trygg och inspirerande miljö.Dina arbetsuppgifter
Som specialpedagog blir du en viktig del av vårt elevhälsoteam. Du kommer att arbeta nära kollegor i teamet för att säkerställa att våra elever får det stöd de behöver. Vi befinner oss i en spännande fas där vi utvecklar nya arbetssätt för det specialpedagogiska stödet, med fokus på att stärka samarbetet med undervisande lärare och använda pedagogiska dokumentationssystem för att kartlägga behov på både individ- och gruppnivå.Arbetsuppgifter
Utredning, utformning och implementering: Du kommer att arbeta nära skolans arbetslag för att utreda och verkställa stödet efter elevernas behov.
Elevstöd: Utforma och följa upp stöd till elever och ha regelbunden kontakt med deras vårdnadshavare och skolans personal.
Samordning: Bidra till att samordna elevens skolgång och säkerställa att alla parter är involverade och informerade.Kvalifikationer
Du är utbildad specialpedagog med erfarenhet av arbete på gymnasiet. Vi söker dig som är operativ och trivs med att arbeta både med kollegor och elever. Du är självgående och ser värdet i att skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. För oss är dina personliga egenskaper viktiga; vi ser att du är flexibel och kreativ med ett strukturerat arbetssätt. Du har en god pedagogisk insikt, tar initiativ och är lösningsfokuserad. Anställningsvillkor
Tjänsten är tillsvidare och gäller med start från höstterminen 2026.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Arvika kommunkoncern samarbetar med Varbi i rekryteringsärenden och det är också vårt rekryteringsverktyg för att hantera ansökningar samt ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av säljbolag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arvika kommun
(org.nr 212000-1892), http://www.arvika.se
Östra Esplanaden 5 (visa karta
)
671 31 ARVIKA Arbetsplats
Arvika Kontakt
Katrin Pedersen katrin.pedersen@arvika.se 0570-82664 Jobbnummer
