Specialpedagog till Själevadskolan, F-6
2025-10-13
Vill du vara med och göra skillnad - varje dag?
Nu söker vi dig som är utbildad specialpedagog och vill bli en del av vårt engagerade team på Själevadskolan.
Om skolan
Själevadskolan är en F-9-skola där delen F-6 har cirka 340 elever. Våra skolenheter är belägna i natursköna Själevad - mellan Själevadsfjärden och Veckefjärden, bara 6 km från centrala Örnsköldsvik. Skolan byggdes 2010 och erbjuder en trygg och stimulerande lärmiljö där vi arbetar aktivt med hela elevens skoldag. Vi satsar särskilt på meningsfulla rastaktiviteter och har ett värdesätter samarbete mellan personalgrupper.

Dina arbetsuppgifter
Som specialpedagog hos oss får du en central roll i skolans utvecklingsarbete. Du arbetar systematiskt och långsiktigt med att stödja elevernas lärande och utveckling, både på individ- och gruppnivå. I uppdraget ingår bland annat:
• Handledning och stöd till pedagoger i det dagliga arbetet
• Pedagogiska kartläggningar och åtgärdsprogram
• Aktivt deltagande i skolans elevhälsoarbete
• Drivande roll i det främjande och förebyggande arbetet
• Bidra till skolans utveckling genom analys och reflektionKvalifikationer
Vi söker dig som har specialpedagogexamen och:
• arbetar med ett inkluderande och lösningsfokuserat förhållningssätt
• har god samarbetsförmåga och är trygg i att leda samtal och ge återkoppling
• är kommunikativ, strukturerad och har lätt för att skapa förtroende
• har erfarenhet av att arbeta med skolutveckling och elevhälsa
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du kan bidra till vår verksamhet. Intervjuer sker löpande under annonseringsperioden - så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan.
Vid anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister lämnas in till arbetsgivaren.
Välkommen med din ansökan!https://www.ornskoldsvik.se/inspiration
På bildningsförvaltningen verkar vi för att skapa goda förutsättningar för varje barns och elevs lärande, utveckling och kreativitet. Vi vill skapa en trygg och inspirerande lärandemiljö, där lusten att lära står i fokus och där barn, elever och personal möter varandra med respekt.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Ersättning
Fast timlön/månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/532". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445) Arbetsplats
Bildningsförvaltningen Kontakt
Carolina Callsen, biträdande rektor 076-1303129 Jobbnummer
9552472