Maskinoperatör till kund i Helsingborgsområdet
Processbemanning Svenska AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Helsingborg
2026-06-01
Är du en noggrann och ansvarstagande person med erfarenhet från industrin? Har du truckkort och trivs i en produktionsmiljö? Då kan detta vara nästa steg för dig!
Vi söker nu maskinoperatörer för uppdrag hos våra kunder i Helsingborgsområdet och närliggande orter. Rollen passar dig som är praktiskt lagd, har ett öga för kvalitet och trivs med att arbeta både självständigt och i team.Publiceringsdatum2026-06-01Dina arbetsuppgifter
Övervakning och drift av produktionsmaskiner
Enklare maskininställningar och omställningar
Kvalitetskontroller och dokumentation
Materialhantering och truckkörning
Felsökning och rapportering av avvikelser
Bidra till en säker och välorganiserad arbetsplats
Vi söker dig som
Har erfarenhet av industri- eller produktionsarbete
Har giltigt truckkort A+B
Har B-körkort och tillgång till bil
Behärskar svenska i tal och skrift
Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
Har god samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt
Meriterande
Erfarenhet som maskinoperatör
Teknisk förståelse och maskinvana
Erfarenhet av truckkörning i produktion eller lager
Vi erbjuder
Spännande uppdrag hos våra kunder i Helsingborgsområdet och närområdet
Möjlighet till långsiktig anställning
Dagtidsarbete
En varierande arbetsmiljö med utvecklingsmöjligheter
Ort: Helsingborgsområdet och närliggande orter Arbetstid: Dagtid Start: Enligt överenskommelse
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan!Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se.
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
