Specialpedagog till Resursskola

Du har säkert fått frågan "Vad jobbar du med?". I Bjuvs kommun ställer vi istället frågan "Vad jobbar du för?"
Vi arbetar för utveckling, hållbarhet, jämlikhet och framtiden för att tillsammans forma ett helt samhälle.
Vad jobbar du för?
I Bjuvs kommun finns det fyra kommunala grundskolor och en anpassad grundskola. Under hösten 2026 kommer vi att starta upp en helt ny resursskola i nyrenoverade lokaler Resursskolan kommer vara en del av rektorsområdet Ekeby och ligga i nära anslutning till Ekeby skola.
Alléskolan i Ekeby är Bjuvs kommuns resursskola åk F-9. Den tar emot elever som har ett omfattande och varaktigt behov av särskilt stöd i sin undervisning. Skolan riktar sig till elever vars behov av stöd och anpassningar är så stora att de inte kan tillgodoses inom den ordinarie skolans lärmiljö. Eleverna som går på resursskolan behöver stöd i alla delar av lärmiljön under hela skoldagen. I dessa fall blir den ordinarie skolmiljön ett hinder för elevens lärande och utveckling. Syftet med resursskolan är att erbjuda en anpassad lärmiljö som möjliggör högre måluppfyllelse och en bättre utveckling för eleven än vad som är möjligt i den vanliga skolan.Publiceringsdatum2026-03-03Arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i ett tvärprofessionellt team där ni gemensamt följer upp undervisningen med fokus på elevernas lärande och utveckling. Målet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje elev att lyckas och utvecklas utifrån sina individuella behov och förutsättningar. I uppdraget ingår även att genomföra kartläggningar, observationer och dokumentationer som stöd för det pedagogiska arbetet. Utöver detta kommer du att ingå i Elevhälsoteamet i Rektorsområde Ekeby.
På Alléskolan arbetar vi utifrån tre centrala verksamhetsidéer: ett språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt, en tillgänglig lärmiljö samt en bred och integrerad studie- och yrkesvägledning. Dessa områden utgör grunden för vårt pedagogiska arbete och syftar till att främja varje elevs utveckling och framtida möjligheter.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• är legitimerad specialpedagog.
• har särskilt god kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, inlärningssvårigheter och andra behov som kan påverka elevens skolgång.
• har väldigt god förmåga att bygga starka och förtroendefulla relationer med elever som ofta har erfarenhet av skolmisslyckanden, samt med deras vårdnadshavare och kollegor.
• har väldigt god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i nära samverkan med elevhälsa, andra professioner och externa aktörer i ett tvärprofessionellt team.
• har ett genuint intresse för skolutveckling och vill bidra till verksamhetens utvecklingsarbete.
• har en välutvecklad förmåga att handleda kollegor och främja deras kompetensutveckling i specialpedagogiska frågor vilket bidrar till ökad kvalitet i det pedagogiska arbetet.
• tillämpar ett reflekterande arbetssätt och medverkar aktivt i systematisk utvärdering och utveckling av insatser.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Meriterande kvalifikationer:
• Erfarenhet av arbete i resursskola eller särskild undervisningsgrupp.
• Dokumenterade goda vitsord från tidigare arbetsgivare.
ÖVRIGT
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola/skola ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister. Se därför till att beställa utdrag ur belastningsregistret snarast efter att du blivit erbjuden anställning.
