Specialpedagog till Östrabo Y
2026-02-27
Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss! Publiceringsdatum2026-02-27Beskrivning
Östrabo Y, ett skolhus med yrkesutbildningar, erbjuder en möjlighet att bli en del av vårt team och bidra till en lärande miljö där varje elev får möjlighet att blomstra.
Som specialpedagog arbetar du främst främjande och förebyggande tillsammans med tvärprofessionella elevhälsoteam med skolsköterska, skolkurator och studie- och yrkesvägledare för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Tillgång till skolläkare, som är gemensam för grundskolan och gymnasieskolan, finns. Utöver detta har gymnasieskolan tillgång till skolpsykologer.
Gymnasieskolans specialpedagoger har gemensamma träffar i professionsgruppen samt handledning av psykolog. Uddevalla gymnasieskolas elevhälsoteam samverkar med varandra under läsåret under ledning av elevhälsochef.
- Vi söker en specialpedagog som brinner för att göra skillnad i elevers liv.
- Vi söker dig som har ett stort engagemang för stöd och utveckling av elever med olika behov.
Hos oss kommer du att:
- Arbeta nära elever, lärare och föräldrar för att identifiera behov av stöd.
- Utveckla och implementera strategier för att stödja elevernas lärande och sociala utveckling.
- Delta i ett inspirerande arbetsklimat där medskapande och samarbete står i fokus.
- Som del i arbetslag där du inte bara kan trivas, utan också växa i din yrkesroll.
- Tillsammans skapar vi en plats där alla kan känna sig hemma och där varje dag är en möjlighet att göra skillnad.
- Du har goda kunskaper i pedagogiska verktyg och metoder, och är öppen för att pröva nya sätt för att främja lärande.
- Du samverkar med lärare, föräldrar, elevhälsoteam och övrig personal för att skapa en helhetssyn kring varje elevs utveckling.
Tillsammans kommer vi att arbeta för att varje elev ska kunna nå sin fulla potential!
Kvalifikationer
- Specialpedagogexamen.
- Erfarenhet av att arbeta med elever med särskilda behov.
- Förmåga att samarbeta med både elever, lärare, elevhälsoteam och föräldrar för att skapa en inkluderande och stödjande lärandemiljö. God kommunikationsförmåga, både muntligt och skriftligt, för att effektivt kunna föra dialog och dokumentera insatser.
Vi söker dig som vill göra skillnad i elevers liv och som vill vara en del av vårt engagerade team här på Östrabo Y.
Tillsammans arbetar vi för att skapa en stimulerande och trygg lärandemiljö för alla!
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.
När du söker ett jobb hos oss sparas din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingar och information om vem som sökt en tjänst kan begäras ut av den som vill.
Om du har skyddad identitet ska du inte göra din ansökan digitalt utan kontakta den som står som kontaktperson i annonsen.
För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.
I länken nedan finns samlad information kring de viktigaste förmånerna som finns i kollektivavtalet som vi har i Uddevalla kommun. Informationen handlar om bland annat semester, lön och ersättningar, föräldraledighet, försäkringar, kompetensutveckling och pension.https://extra.skr.se/download/18.18f9f5a61926b4a1e532618/1728397193467/Sag-hej-till-ditt-kollektivavtal-2024.pdf
