Specialpedagog till Ljunghaga skola
Holsljunga Friskola AB (svb) / Speciallärarjobb / Svenljunga Visa alla speciallärarjobb i Svenljunga
2025-10-07
Arbetsplats: Ljunghaga skola, Holsljunga
Anställningsform: Tillsvidare, 10-15%
Tillträde: Enligt överenskommelse
Om arbetsplatsen
Ljunghaga skola är en liten och trivsam skola med förskola, fritidshem och årskurser F-6. Här arbetar vi nära varandra och värnar om den goda relationen mellan elever, vårdnadshavare och personal. Vår verksamhet präglas av trygghet, delaktighet och en stark tro på varje barns förmåga.Publiceringsdatum2025-10-07Dina arbetsuppgifter
Som specialpedagog hos oss är du en viktig del av skolans utvecklingsarbete. Du kommer bland annat att:
Stödja elever i behov av särskilt stöd, både enskilt och i grupp
Vara ett pedagogiskt stöd för kollegor i det dagliga arbetet
Delta i skolans elevhälsoteam och bidra till att skapa goda lärmiljöer
Arbeta förebyggande och främjande för alla elevers lärande och måendeKvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad specialpedagog. Du har god samarbetsförmåga, ett lösningsfokuserat arbetssätt och en vilja att bidra till skolans utveckling. Erfarenhet från arbete i grundskolans tidiga år är meriterande.
Vi erbjuder
Ett nära samarbete i en liten och engagerad personalgrupp
Möjlighet att påverka och utveckla skolans specialpedagogiska arbete
En arbetsplats med korta beslutsvägar och stor gemenskap Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
E-post: jobb@ljunghagaskola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Specialpedagog". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Holsljunga Friskola AB (svb)
(org.nr 559234-6471)
Kyrkbyn Skolan 1
512 64 HOLSLJUNGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Holsljunga Friskola AB svb Kontakt
Rektor
Thomas Arens thomas.arens@ljunghagaskola.se 0735012967 Jobbnummer
9545395