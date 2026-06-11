Specialpedagog till Kristinedalskolan
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2026-06-11
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Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 28 030 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.
Kristinedalskolan - platsen för möten, lärande och utveckling! Skolan består av tre enheter; F-6, 7-9 samt Anpassad grundskola/Resursskola.
Här möts under läsåret dagligen cirka 500 barn och ungdomar och ungefär 120 vuxna för att lära av varandra, växa och utvecklas. Skolan är en interkulturell och flerspråkig skola där värdegrundsarbetet hålls levande i vardagen. På skolan arbetar engagerad personal där många har stannat på skolan under lång tid.
Kristinedalskolan är en enplansskola centralt belägen i Stenungsunds tätort med närhet till natur och aktiviteter av olika slag. Utöver skolverksamhet som omfattas av barn och ungdomar från förskoleklass till årskurs 9 bedrivs även fritidshemsverksamhet och fritidsklubb.
Kristinedalskolans målsättning är att elever och personal ska trivas på skolan. Alla ska känna sig välkomna och mötas med respekt. Skolan ska vara en trygg och positiv plats för lärande.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-11Arbetsuppgifter
Som specialpedagog är du en kvalificerad samtalspartner till skolledning, arbetslag och enskilda pedagoger i såväl specialpedagogiska som skolutvecklande frågor. Du är med och driver arbetet kring elevhälsan och är en del av skolans elevhälsoteam (EHT). Tillsammans med skolledningen har du det övergripande ansvaret för att utveckla kvalitén i undervisningen samt det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Skolan arbetar tydligt med elevhälsa som allas ansvar med redan inarbetade rutiner för utveckling, reflektion och systematiskt kvalitetsarbete. Skolan arbetar systematiskt med Analysmöten utifrån kunskaper och Arbetsmöten med lärare och professioner från EHT utifrån händelser eller enskilda elever.
Genom handledning med fokus på det salutogena förhållningssättet bidrar du med fördjupad kunskap som gör att det pedagogiska arbetet i verksamheten utvecklas. Du är uppdaterad inom ny specialpedagogisk forskning och litteratur för att delge verksamheten. Du genomför utredningar kring behov av särskilt stöd samt är ett stöd i utarbetandet och uppföljningen av åtgärdsprogram. Du gör pedagogiska insatser i klassrummet för och med elever och verkar således på både individ-, grupp- och enhetsnivå.
Som person ser vi att Du har mycket enkelt för att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor och bidrar till elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling på ett engagerat sätt. Du är drivande och tar gärna egna initiativ, är van vid att leda möten med vårdnadshavare, externa aktörer och skolans medarbetare. Du har lätt för att uttrycka dig i skrift och bidrar stort till enhetens systematiska kvalitetsarbete. Du är en person som vill fortsätta att utvecklas, med ett stort mått nyfikenhet och inställningen att problem finns endast före lösningen.Kvalifikationer
Du är utbildad Specialpedagog och innehar lärarlegitimation för grundskolan alternativt förskolan. Det är viktigt att du är trygg i din yrkesroll. Stor vikt läggs vid personligt lämplighet och förmåga att bygga goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Vi erbjuder:
Ett självständigt och stimulerande arbete under ansvar.
En hälsofrämjande arbetsmiljö och samarbete med kompetenta kollegor, samt en stor arbetsgivares bredd och utvecklingsmöjligheter.
Utdrag ur belastningsregistret ska uppvisas innan anställning.
Tjänsten är främst riktad mot årskurserna F-3 samt fritidshemmet. Arbetet sker i nära samverkan med specialpedagog för årskurs 4-6 och speciallärare F-6. Under augusti och september ges möjlighet till introduktion genom att arbeta sida vid sida med nuvarande specialpedagog, som går på föräldraledighet i oktober.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde 10 augusti 2026. Intervju och urval sker löpnade så vänta inte med din ansökan!.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
För löneintervall hänvisar vi till vår hemsida: http://www.stenungsund.se/lonestatistik
Om löneintervall saknas för den aktuella tjänsten hänvisas du att kontakta ansvarig chef enligt annonsen.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330588". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stenungsunds Kommun
(org.nr 212000-1298)
Stenungsunds kommun (visa karta
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444 82 STENUNGSUND Arbetsplats
Stenungsunds kommun Kontakt
Huvudskyddsombud
Anders Jakobsson anders.jakobsson@stenungsund.se Jobbnummer
9959462