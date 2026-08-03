Specialpedagog till Hagenskolan
Göteborgs kommun / Speciallärarjobb / Göteborg Visa alla speciallärarjobb i Göteborg
2026-08-03
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-03Beskrivning
Hagenskolan är en F-6-skola med cirka 280 elever, vackert belägen i Hagenområdet med närhet till både hav och natur. Vi är en PALS-skola, vilket innebär att vi arbetar med positiv förstärkning och tydliga förväntningar för att skapa trygghet och studiero. Tillsammans med Nya Varvetskolan och Långedragsskolan bildar vi ett gemensamt skolområde där vi samarbetar tätt för att dela erfarenheter och utveckla pedagogiken. På Hagenskolan är utomhuspedagogik ett naturligt inslag. Personalen arbetar i lag som tillsammans verkar för att utveckla elevernas självkänsla, kreativitet, nyfikenhet och lust att lära. Skolan har en aktiv föräldraförening, HFF.Dina arbetsuppgifter
Som specialpedagog hos oss arbetar du på organisations-, grupp- och individnivå för att skapa och utveckla lärmiljöer som stödjer alla elevers utveckling mot skolans kunskapsmål. På samtliga nivåer arbetar du med såväl främjande, förebyggande som åtgärdande insatser.
Du ingår i ett elevhälsoteam där du tillsammans med skolans andra professioner, rektor, biträdande rektor, psykolog, kurator, logoped och skolsköterska arbetar för att stödja och stärka elevernas lärande och utveckling.
Tillsammans med elevhälsoteamet och övriga kollegor genomför du kartläggningar och utredningar för att synliggöra och möta elevers behov av särskilt stöd. Vidare är du med och formulerar åtgärdsprogram samt bedriver undervisning baserat på vad som skrivits fram i åtgärdsprogrammen. Viss samverkan med externa aktörer kan också förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med vidareutbildning som specialpedagog. Erfarenhet av att arbetat som specialpedagog är meriterande.
Du har lätt för att samarbeta med och handleda lärare för att skapa förutsättningar för att varje elev ska utvecklas. Att uppmuntra medinflytande, öppenhet och tolerans ser vi som självklart. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt inom riktlinjer och praxis och att du kan rekommendera åtgärder, dokumentera och delta i beslut.
Vi ser även att du verkar för ett respektfullt arbetsklimat och skapar goda relationer med såväl kollegor som elever och vårdnadshavare. Detta gör du genom att vara öppen och tillmötesgående samt genom att lyssna in din omgivning för att kunna förstå deras behov.
Vidare har du förmåga att vara stabil under pressade situationer, där du kan balansera olika krav och behåller en positiv attityd. Hos oss sker kontinuerlig utveckling av verksamheten, därför vill vi gärna att du bidrar med nya idéer och perspektiv i arbetsrelaterade frågor och utmanar metoder, arbetssätt och tankesätt.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av interna skäl.Övrig information
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik: Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs Stad
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg – en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor – med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad – på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Karl Yregård karl.yregard@grundskola.goteborg.se 031-3661127 Jobbnummer
10019902