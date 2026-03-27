Specialpedagog till Gustaf Adolfsskolan
Norrköpings kommun / Speciallärarjobb / Norrköping Visa alla speciallärarjobb i Norrköping
2026-03-27
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrköpings kommun i Norrköping
, Söderköping
, Linköping
, Åtvidaberg
, Motala
eller i hela Sverige
Drivs du av att arbeta med barns utveckling? Vill du vara med och bidra till att våra elever lyckas? Då kan du vara vår nya specialpedagog på Gustaf Adolfsskolan.
Vilka är vi?
Vi är skolan i centrum som med sitt strategiska läge gör det möjligt att utnyttja stadens alla utbud samtidigt som vi har närhet till natur och grönområden. Skolan byggdes 1897 och dess lokaler erbjuder generösa lärmiljöer såväl för grundskola som fritidsverksamhet.
Vi är en f-6 skola med fritidshem som tar emot elever från förskoleklass till åk 3 samt har 10-12 års verksamhet. Vi har cirka 190 elever och 30 engagerade pedagoger.
Elevhälsoteamets hälsofrämjande arbete genomsyrar hela vår verksamhet och vi arbetar i team vilket innebär ett nära samarbete med dina kollegor. Vi är varandras arbetsmiljö vilket ställer krav på att vi alla arbetar mot samma mål och har ett professionellt förhållningssätt gentemot varandra!
Skolans utvecklingsarbete drivs av skolans ledning i samverkan med förstelärare, elevhälsa och piloter inom enhetens olika verksamheter.
Et aktivt värdegrundsarbete leder till en god arbetsmiljö och våra engagerade pedagoger fokuserar på att se möjligheter och stärka varandra i vardagen!
Som specialpedagog arbetar du såväl operativt som konsultativt och handledande gentemot både medarbetare och ledning. Du analyserar lärmiljöer och stimulerar till utveckling av arbetsformer och arbetssätt inom ramen för ett inkluderande synsätt.
I ditt uppdrag ryms både ett utredande och utvecklande arbete med tyngdpunkt på förebyggande och hälsofrämjande insatser.
Genom din roll medverkar du till att våra elever som är i behov av särskilt stöd får ett individanpassat och inkluderande bemötande och insatser som leder till ökad måluppfyllelse.
I det utredande arbetet ska du, inom din spetskompetens, bland annat genomföra fördjupad pedagogisk kartläggning, vara ett stöd i implementeringen av insatser utifrån gjord utredning samt vara ett stöd i uppföljnings- och utvärderingsarbetet utifrån gjord utredning.
Du har kontakt med vårdnadshavare för ett tätt samarbete mellan skola och hem samt jobbar aktivt med elever med problematisk skolfrånvaro. Du ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med kurator, skolsköterska, skolpsykolog och rektor.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad specialpedagog. Du har arbetslivserfarenhet från arbete som specialpedagog och av pedagogiskt arbete med barn som har särskilda behov.
Som person är du trygg, stabil och skicklig på att skapa goda relationer och förtroende hos eleverna.
Du har en god pedagogisk förmåga där du entusiasmerar, stöttar och motiverar eleverna samtidigt som du ställer höga krav på dem och tror att de kan leva upp till dina förväntningar.
Du drivs av utveckling och använder din kreativitet för att skapa goda lärandemiljöer för eleverna.
Rollen innebär ett nära samarbete med såväl kollegor och vårnadshavare som externa aktörer så som socialtjänst, BUP och habilitering. Därför ser vi att du är respektfull i ditt bemötande gentemot andra och värdesätter samarbetet med kollegor så att ni gemensamt kan skapa en meningsfull och stimulerande verksamhet.
Du har ett helhetsperspektiv där du ser till hela verksamhetens bästa när du fattar beslut. Vi ser gärna att du har god förmåga att prioritera och drar dig inte för att ta stöd av dina medspelare för att skapa en hälsosam arbetsplats. Du förväntas vara väl förtrogen med rådande styrdokument för grundskola och fritidshem.
Du arbetar för allas värde i vår verksamhet och din positivitet bidrar till ökad måluppfyllese och välmående hos oss på Gustaf Adolfsskolan!
Tjänsten kräver att du har goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 16 april
Kontakt: Rektor Paul Shamoun, 011-15 23 47, paul.shamoun@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings kommun
(org.nr 212000-0456), http://www.norrkoping.se Jobbnummer
9824301