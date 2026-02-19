Specialpedagog till Barn- och elevhälsan
2026-02-19
Vi söker nu två specialpedagoger till barn- och elevhälsan i Tidaholms kommun som vill vara med och jobba i ett drivande och positivt gäng där "alla barn är allas barn". Vill du bli vår kollega? Tveka då inte att söka!Publiceringsdatum2026-02-19Om tjänsten
Som specialpedagog kommer du att vara en del av en professionsgrupp med kommunens övriga specialpedagoger. Professionsgruppen ger goda förutsättningar för kollegialt lärande och växande. Din anställning kommer att vara i kommunens barn- och elevhälsa, med placering på grundskolan åk F-6.
Du gör utredningar om behov av särskilt stöd och arbetar i nära samarbete med pedagoger kring dokumentation, så som handlingsplaner och åtgärdsprogram.
Du blir en viktig del i skolans elevhälsoarbete och samverkar med skolledning, övrig elevhälsa och personal på skolan. Du ska tillsammans med kollegor verka för att utveckla främjande och förebyggande elevhälsoarbete i nära samarbete med skolans rektorer.
Om arbetsplatsen
I Tidaholms kommun finns sex grundskolor, varav en är för åk 7-9. Fördelning av elevhälsa 2026-27 pågår, men en av tjänsterna kommer att vara på Forsens skolområde, där det också ingår anpassad grundskola. På alla grundskolor är specialpedagogen en viktig medarbetare som arbetar hälsofrämjande och förebyggande med tillgängliga lärmiljöer, samt med utredning särskilt stöd och åtgärdsprogram.
Hos oss vill vi glädjas åt varandras framgångar och att stoltheten över det vi åstadkommit tillsammans smittar av sig till andra i verksamheten. Vi ser välvilligt på varandra och även mindre lyckade satsningar tolkas positivt. Vi tänker om elever, vårdnadshavare och kollegor att "alla gör rätt om de kan" och att "ingen gör medvetet fel". Vi påminner även varandra om att "det vi fokuserar på växer". Vi bidrar till varandras lärande genom att delge varandra goda exempel och pedagogiska idéer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation och är utbildad specialpedagog, samt har erfarenhet av undervisning inom grundskolan.
För att trivas i rollen behöver du ha ett stort engagemang för att skapa tillgängliga och utvecklande lärmiljöer för alla elever. Det är även viktigt att du har förmågan att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och medarbetare. Vidare ser vi att du har ett lösningsfokuserat förhållningssätt, är positiv och sprider arbetsglädje. Du är en god förebild, initiativrik, har en god organisationsförmåga samt är drivande i det pedagogiska arbetet.
Vi ser också att du är väl förtrogen med skolans styrdokument och har goda kunskaper om elevers kunskapsmässiga och sociala utveckling.
Kunskaper om läs-, skriv- och matematikutveckling samt neuropsykiatriska funktionsvariationer är meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Ett varierande arbete där du tillsammans med dina kollegor får verka för att utveckla elevhälsoarbetet. Du får en god introduktion för att du ska känna dig trygg i din roll.
Som arbetsgivare värdesätter vi på Tidaholms kommun en hälsofrämjande arbetsmiljö, bra arbetsvillkor och ett engagerat ledarskap som stöttar din utveckling. Vi som arbetar här drivs av att skapa en positiv skillnad för våra invånare och vara stolta ambassadörer för vår kommun. Välkommen att bli en del av vår gemenskap och bidra till en hållbar och framåtblickande kommun.
Ansökan och anställning
Tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid med tillträde enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt.
Urval och intervjuer kan komma att ske fortlöpande under ansökningstiden, ansök därför redan idag, dock senast 2026-03-08.
Den som väljs ut för anställning kommer att behöva uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret, därför är det bra att beställa detta från Polismyndigheten.
Kontaktuppgifter till fackliga representanter hittar ni här: https://tidaholm.se/ledigajobb
Vi tar endast emot ansökan via vår hemsida https://tidaholm.se/ledigajobb
Livet i Skaraborg är en webbplats som visar möjligheterna som finns i Skaraborg. På https://www.livetiskaraborg.se
kan du läsa mer om fritidsaktiviteter, boende och mycket annat.
Välkommen med din ansökan!
Individuell lönesättning
