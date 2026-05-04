Specialpedagog till Barn- och elevhälsan
Till dig specialpedagog, bli en del av vårt elevhälsoteam i Tidaholms kommun!
Vi söker en specialpedagog för att förstärka vår barn- och elevhälsa ytterligare, med placering på Hellidsskolan Tidaholm!
Om arbetsplatsen
Hellidsskolan är en 7-9-skola, med 5-7 paralleller per årskurs. I det specialpedagogiska teamet på skolan samarbetar specialpedagog (från ht 26, 2 st) och speciallärare (3 st) utifrån erfarenhet och kompetens för att tillgodose elevernas behov av stöd i undervisningen.
Vi på Hellidsskolan ser oss som en lärande organisation där vi har tillsammansarbete som norm. Vi eftersträvar delaktighet, samarbete, samsyn samt gemensamt ansvarstagande. Vi har alltid en strävan att utveckla oss och verksamheten för att öka elevernas måluppfyllelse och utveckling. Vi arbetar aktivt och målinriktat med lektionsdesign, mobilfri skola, trygghet och studiero.
Hos oss gläds vi åt varandras framgångar och stoltheten över det vi åstadkommit tillsammans smittar av sig till andra i verksamheten. Vi ser välvilligt på varandra och även mindre lyckade satsningar tolkas positivt. Vi tänker om elever, vårdnadshavare och kollegor att "alla gör rätt om de kan" och att "ingen gör medvetet fel". Vi påminner varandra om att "det vi fokuserar på växer". Vi bidrar till varandras lärande genom att delge varandra goda exempel och pedagogiska idéer.
Vi söker nu dig, specialpedagog, som vill vara med att jobba i ett drivande och positivt gäng där "alla barn är allas barn".
Du kommer att vara en del av en professionsgrupp med kommunens övriga specialpedagoger. Professionsgruppen ger goda förutsättningar för kollegialt lärande och växande. Din anställning kommer vara i kommunens barn- och elevhälsa, med placering på Hellidsskolan.
Du gör utredningar om behov av särskilt stöd och arbetar i nära samarbete med pedagoger kring dokumentation, t ex åtgärdsprogram.
Du blir en viktig del i skolans elevhälsoarbete och samverkar med skolans olika professioner. Du ska tillsammans med kollegor verka för att utveckla främjande och förebyggande elevhälsoarbete, t ex inom tillgängliga lärmiljöer, i nära samarbete med skolans rektorer.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 2026-08-04 eller enligt överenskommelse.Kvalifikationer
Vi vill att du är utbildad specialpedagog och har ett stort engagemang för att skapa tillgängliga och utvecklande lärmiljöer för alla elever. Du har lärarlegitimation och erfarenhet av undervisning inom grundskolan. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och har goda kunskaper om elevers kunskapsmässiga och sociala utveckling. Vi värdesätter att du har kunskaper om läs-, skriv- och matematikutveckling samt neuropsykiatriska funktionsvariationer.
Vi söker en kreativ, kunnig och engagerad kollega, som hittar arbetssätt och åtgärder kring elever i skilda behov. En kollega som har kunskap och förmåga att handleda skolans personal, enskilt eller i grupp, för att utveckla kompetens och arbetssätt på skolan.
Det är viktigt att du har förmågan att kunna skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och medarbetare. Du har ett lösningsfokuserat förhållningssätt, är positiv och sprider arbetsglädje. Du är en god förebild, initiativrik, har en god organisationsförmåga och du är drivande i det pedagogiska arbetet. Som specialpedagog arbetar du inkluderande med ett stort engagemang för elevens utveckling.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett varierande arbete där du tillsammans med dina kollegor får verka för att utveckla elevhälsoarbetet. Du får en god introduktion för att du ska känna dig trygg i din roll.
Som arbetsgivare värdesätter vi på Tidaholms kommun en hälsofrämjande arbetsmiljö, bra arbetsvillkor och ett engagerat ledarskap som stöttar din utveckling. Vi som arbetar här drivs av att skapa en positiv skillnad för våra invånare och vara stolta ambassadörer för vår kommun. Välkommen att bli en del av vår gemenskap och bidra till en hållbar och framåtblickande kommun.Så ansöker du
Den som väljs ut för anställning kommer att behöva uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret, därför är det bra att beställa detta i god tid från Polismyndigheten.
Urval och intervjuer kan komma att ske fortlöpande under ansökningstiden, ansök därför redan i dag, dock senast 2025-05-24.
Om du av något skäl inte kan ansöka digitalt (på grund av exempelvis skyddade personuppgifter), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling.
Kontaktuppgifter till fackliga representanter hittar ni här: https://tidaholm.se/ledigajobb
tar endast emot ansökan via vår hemsida https://tidaholm.se/ledigajobbLivet
i Skaraborg är en webbplats som visar möjligheterna som finns i Skaraborg. På https://www.livetiskaraborg.se
kan du läsa mer om fritidsaktiviteter, boende och mycket annat. Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Tidaholms kommun
(org.nr 212000-1736), https://tidaholm.se
522 83 TIDAHOLM
Verksamhetschef
Anna Meneses Andersson anna.meneses-andersson@tidaholm.se 0502-60 60 25
