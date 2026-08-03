Specialpedagog/Speciallärare
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2026-08-03
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Heja Olofström!
Olofströms kommun ska verka och ge bra service åt kommuninvånarna. För att kunna ge den service som kommuninvånarna förväntar sig är medarbetarna vår främsta resurs. Engagerade och delaktiga medarbetare som vågar prova nya saker och som strävar efter en bra kvalité gör Olofströms kommun till en attraktiv kommun som man vill bo i, verka i och besöka. Med en öppen och tydlig kommunikation skapar vi tillsammans ett bra arbetsklimat som lyfter välmående på arbetsplatsen. Hos oss på Olofströms kommun är det din talang, ambition och kompetens som är avgörande.
Välkommen till Olofström!
Vi söker nu en Specialpedagog till vår högstadieskola - Högavångsskolan, som ligger i centrala Olofström. Här arbetar ca 70 medarbetare och här träffas ca 400 elever varje dag för att mötas, utvecklas och trivas.
Arbetsuppgifter
Som specialpedagog hos oss inom Utbildningsförvaltningen blir du en viktig del av elevhälsoteamet och i utvecklingen av vårt elevhälsoarbete. I ditt uppdrag ryms både ett utredande och utvecklande arbete med tyngdpunkt på förebyggande och hälsofrämjande insatser. Genom din roll medverkar du till att våra elever som är i behov av särskilt stöd får ett individanpassat och inkluderande bemötande och insatser som leder till ökad måluppfyllelse.
I arbetet ska du bland annat:
genomföra pedagogiska utredningar
genomföra utbildningsinsatser utifrån skolans identifierade behov
ge handledning till skolans pedagoger och arbetslag
vara ett stöd i analysarbetet på individ-, grupp- och organisationsnivå
bidra till att skapa goda lärmiljöer för alla elever, med fokus på grupp- och organisationsnivå
göra riktade, individuella insatser för de elever som är i behov av det
vara en resurs i undervisningen och göra anpassningar och stödja elever utifrån deras specifika svårigheterPubliceringsdatum2026-08-03Kvalifikationer
Specialpedagogutbildning.
Även du som är utbildad speciallärare är välkommen att ansöka.
Personliga egenskaper
Du har lätt att samarbeta med andra, kan ta egna initiativ, har ett bra bemötande och förhållningssätt samt förmåga att utveckla verksamheten.
Vision och värdegrund
Lev livet i Olofströms kommun! I hela vår natursköna kommun kan alla bo, verka och växa. Tillsammans ger vi kraft och möjlighet åt varje människa att utvecklas hela livet.
Som medarbetare hos oss är du en viktig resurs. Oavsett var du jobbar är du en representant för hela Olofströms kommun. Det är viktigt att du delar vår värdegrund och arbetar efter värdeorden: mod, engagemang, delaktighet och kvalitet.
Övriga upplysningar
Olofströms kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Olofströms kommun tillämpar drogtest innan beslut om nyanställning.
I länken nedan finns samlad information kring de viktigaste förmånerna som finns i kollektivavtalet som vi har i Olofströms kommun. Informationen handlar om bland annat semester, lön och ersättningar, föräldraledighet, försäkringar, kompetensutveckling och pension.
Säg hej till ditt kollektivavtal!Så ansöker du
Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Ansökan sker via länk på www.olofstrom.se/lediga-jobb.
Bifoga CV och personligt brev.
Till bemannings- och rekryteringsföretag samt till dig som är försäljare
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Olofströms Kommun
(org.nr 212000-0811), https://olofstrom.se/
Box 302 (visa karta
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293 24 OLOFSTRÖM Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen, Högstadieskola, Högavångsskolan Kontakt
Katrin Lindekrantz katrin.lindekrantz@olofstrom.se 0454-93054 Jobbnummer
10020174