Specialpedagog Fornbackaskolan
Södertälje kommun / Speciallärarjobb / Södertälje Visa alla speciallärarjobb i Södertälje
2026-06-25
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Fornbackaskolan är en tvåparallellig F-6-skola med cirka 320 elever och 80 personal. Vi är en grundskola och en anpassad grundskola, som även innefattar en avdelning för elever med rörelsehinder. På skolan finns också en egen särskild undervisningsgrupp och en kommungemensam särskild undervisningsgrupp.
Fornbackaskolan är en mångkulturell skola som ligger mitt i ett bostadsområde där de flesta av våra elever bor.
På Fornbackaskolan arbetar vi utifrån ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Här är betydelsen av kommunikation och interaktion centralt. Lärarna använder sig av kooperativa stödstrukturer för att uppmuntra eleverna till att kommunicera och använda språket aktivt. Fokus ligger även på att stärka elevernas läsförmåga genom att systematiskt träna avkodning och språkförståelse. Vi arbetar aktivt med att öka elevernas ordförråd genom att introducera nya ord i meningsfulla sammanhang och erbjuda eleverna tillfällen att använda orden i samtalsövningar eller egna producerade texter.
Med hjälp av en tillgänglig lärmiljö säkerställer vi att alla elever får en positiv inlärningsupplevelse och får möjligheten att nå sin fulla potential. I klassrummen finns tillgång till interaktiva tavlor och surfplattor. Alla surfplattor är utrustade med programmen som finns i Skolon, kommunens gemensamma digitala plattform.
På Fornbackaskolan strävar vi efter att ha en god arbetsro i alla lärmiljöer och att alla elever upplever att de blir sedda. Genom vårt demokratiska uppdrag strävar vi efter att främja ett skolklimat där alla barn och elever känner sig trygga och respekterade. Skolans atmosfär upplevs som lugn och välkomnande. Skolans välförankrade traditioner är en del av den trygghet som finns i skolan.
Vi strävar efter att vår utemiljö ska vara tilltalande. Vi tror på en aktiv rast där elever och medarbetare får möjlighet att umgås i olika former, där lekfullhet och skapande står i centrum. Vi är delaktiga i trivselprogrammet, som är ett program för aktivitet och inkludering, där vänliga och respektfulla trivselledare i årskurs 3–6 skapar möjligheter för ökad aktivitet på rasterna.Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
Gillar du utmaningar och vill du vara med att göra skillnad? Då är du den vi söker!
Fornbackaskolan söker en övergripande specialpedagog med ansvar för grundskolan åk f-6. Som specialpedagog på Fornbackaskolan är du en del av skolans elevhälsoteam och tillsammans med övriga professioner har du ansvar att bedriva skolans övergripande elevhälsoarbetet med fokus på det främjande och förebyggande arbetet på organisation- och gruppnivå.
Huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
Leda pedagogisk handledning och vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, vårdnadshavare och andra berörda samt handleda kollegor med syftet att öka förståelse och kunskap i hur ett relationellt ledarskap främjar elevers mående samt måluppfyllelse.
Tillsammans med skolledning och undervisande lärare, genomföra uppföljning och utvärdering av elevers resultat samt leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla elever
Ansvara för att genomföra pedagogiska kartläggningar och analysera svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå samt ta fram åtgärder som kan möta elevens behov genom förändringar på grupp- och skolnivå, genom undervisningens ledning och stimulans, genom extra anpassningar och genom särskilt stöd.
Väljer du att jobba tillsammans med oss väljer du att vara en del av och arbeta för den kända "Fornbackaandan" som innebär att man känner sig välkommen och att man hjälper och stöttar varandra i det dagliga arbetet.
Vem är du?Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg, stabil och har god självinsikt i din yrkesroll.
Du behöver tycka att det är stimulerande att arbeta lösningsfokuserat och se det som en utmaning att få elever som utmanar på olika sätt, att utveckla sina förmågor så att de når kunskapskraven.
Du har förmåga att skapa goda relationer och kan kommunicera väl med lärare, elever, vårdnadshavare och övrig personal.
Du har en positiv inställning och tycker om att samarbeta med andra.Kvalifikationer
Specialpedagogexamen
Meriterande:
Speciallärare
Erfarenhet av att leda pedagogisk handledning
Erfarenhet av att skriva pedagogiska kartläggningar och utredningar
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/formaner/
Välkommen till oss!Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje Kommun
(org.nr 212000-0159), https://www.sodertalje.se/
Nyköpingsvägen 26 (visa karta
)
151 89 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Södertälje kommun Kontakt
Annika Bygden +46852306712 Jobbnummer
9978123