Specialpedagog åk 7-9
Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Speciallärarjobb / Habo Visa alla speciallärarjobb i Habo
2026-03-11
, Mullsjö
, Jönköping
, Aneby
, Tidaholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen i Habo
Habo kommun ligger i södra Vätterbygden som är en av landets främsta tillväxtregioner.
I Habo finns allt från ett livaktigt centrum, till närhet till skog, natur och härliga bad i Sveriges näst största sjö.
Hagabodaskolan är kommunens enda högstadieskola och ligger centralt belägen i kommunen. På skolan går det drygt 600 elever.
I Habo kommun har alla elever en egen dator (åk 7-9) och vi använder oss av både digitala och fysiska läromedel i undervisningen.
Vi håller hög kvalitet på undervisning och bemötande.
Trivseln bland elever och personal är hög och vi har mycket stor andel behörig personal.Publiceringsdatum2026-03-11Arbetsuppgifter
Som specialpedagog kommer du arbeta med både specialpedagogiska uppgifter såsom utredningar, kartläggningar och dokumentation, samt med specialpedagogiska insatser med enskilda elever och grupper, enskilt, i vår resursenhet eller i klassrummet. Du har ett nära samarbete med speciallärare, lärare, vårdnadshavare och skolledning. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad specialpedagog. Du kan genomföra pedagogiska utredningar. Det är meriterande om du är utbildad grundskollärare med behörighet att undervisa i åk 7-9. Du har erfarenhet av att arbeta med elever med olika inlärningsbehov och kunskap om specialundervisningsmetoder och strategier. Du har ett strukturerat arbetssätt, god dokumentationsförmåga och skapar en positiv undervisningssituation. Du är både flexibel och disciplinerad.
ÖVRIGT
Habo kommun eftersträvar mångfald bland personalen avseende ålder, kön och kulturell bakgrund. Vår värdegrund utgår från begreppen Engagemang, Närhet och Ansvar.
I Habo kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Habo kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan i vårt e-rekryteringssystem kan du skicka din ansökan till: Habo kommun, Personal- och löneenheten, Box 212, 566 24 Habo. Ange referensnummer på din ansökan.
Ansökningshandlingar returneras ej.
Inför rekryteringsarbetet har Habo kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026-308". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Habo kommun
(org.nr 212000-1611) Arbetsplats
Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Patric Hilmersson patric.hilmersson@habokommun.se 036-4428068 Jobbnummer
9791736