Specialpedagog 50%

Årjängs kommun är en stolt tillväxtkommun med framtidstro. Vi antar utmaningar med tillförsikt och mod tillsammans i samverkan. Här finns det utrymme för nya människor och nya idéer att slå rot. Vi som bor, lever, verkar och besöker Årjängs kommun brukar säga att det är nära till allt som betyder något.
Nordmarkens skola är i södra delen av Årjängs tätort och kommunens största skola - en levande och modern F-9-skola med cirka 700 elever och drygt 100 engagerade medarbetare.
Hos oss möts du av en framtidsinriktad lärmiljö. Vår moderna byggnad för årskurs 1-6, invigd 2020, rymmer även anpassad grundskola årskurs 1-9. Högstadiets byggnad stod klar 2015 och erbjuder välutrustade specialsalar där även årskurs 3-6 har undervisning i flera praktiska ämnen. På området finns dessutom förskoleklass, fritidshem och kulturskola - vilket skapar en dynamisk och sammanhållen skolmiljö där eleverna kan utvecklas hela dagen.
Vi arbetar målmedvetet för hög måluppfyllelse och en inkluderande lärmiljö där varje elev får rätt stöd och utmaningar för att lyckas. Trygghet, studiero och goda relationer är grunden i vårt arbete. Genom våra fritidsverksamheter erbjuder vi barn och ungdomar en meningsfull och stimulerande fritid som kompletterar skoldagen och stärker deras utveckling.Publiceringsdatum2026-03-03Arbetsuppgifter
Nordmarkens skola F3 söker en engagerad specialpedagog som vill vara med och utveckla vår verksamhet framåt.
Vi söker dig som är driven, kommunikativ och har grundskollärarutbildning F-6 i grunden samt specialpedagogisk kompetens.
Du har ett coachande och lösningsfokuserat förhållningssätt och trivs med att arbeta i nära samarbete med kollegor. Du har goda kunskaper om kompensatoriska verktyg och är van vid att genomföra pedagogiska utredningar, utredningar om särskilt stöd samt upprätta och följa upp åtgärdsprogram.
Du planerar, genomför och följer upp specialpedagogiska insatser på ett strukturerat och effektivt sätt. Du är väl insatt i elevhälsoarbete utifrån skollag och läroplan och har ett helhetsperspektiv där du bidrar till utveckling på organisations-, grupp- och individnivå.
Du ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med rektor, skolsköterska och kurator. I kommunens centrala elevhälsoteam finns även skolläkare och skolpsykolog samt elevhälsopersonal från övriga skolor. Hos oss får du stora möjligheter att påverka organisation och utveckling av verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har specialpedagogexamen eller motsvarande pedagogisk utbildning. Har du tidigare erfarenhet av arbete som specialpedagog ser vi det som en fördel. Du är en person som har lätt för att skapa tillitsfulla relationer till elever, kollegor och vårdnadshavare, och du trivs med att samarbeta i team samtidigt som du tar egna initiativ. Du är trygg i det relationella perspektivet och har förmåga att bygga upp strukturer som stärker skolans elevhälsoarbete.
Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad i en verksamhet som vill utvecklas och där din kompetens tas tillvara.
ÖVRIGT
För att kunna utföra vissa arbetsuppgifter som innefattar känslig information kan medarbetare behöva logga in med sin personliga e-legitimation. E-legitimation är en elektronisk identitetshandling som kan jämföras med andra former av legitimation, såsom pass.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
