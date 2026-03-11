Speciallärare Vikarbyns skola
2026-03-11
Rättvik - där tradition möter framtid!
Här finns de mest attraktiva boendemiljöerna med hög livskvalitet, trygghet och service för våra invånare och besökare; mycket tack vare vårt gedigna hållbarhetsarbete.
I västra rektorsområdet ingår skolorna i Sätra, Söderås och Vikarbyn. Skolorna ligger vackert belägna i genuina bymiljöer med livskvalitet inpå knutarna.
Vikarbyns skola ligger vackert belägen mitt i byn med utsikt över Siljan och närhet till utevistelse i skog och mark.
På skolan går idag ca 150 elever i Förskoleklass till åk 6. Skolan har en blandad personalgrupp med både nyutbildade och erfarna lärare som arbetar tätt tillsammans. I rektorsområdet där även Sätra och Söderås skolor ingår arbetar vi regelbundet med ett kollegialt utvecklingsarbete.Dina arbetsuppgifter
Som en av två speciallärare arbetar du med elever i behov av särskilt stöd samt är ett viktigt stöd för de övriga i personalen i deras arbete med elever och grupper. Du deltar i rektorsområdets elevhälsoteam tillsammans med rektorer och personal från centrala elevhälsan.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad speciallärare och/eller som har erfarenhet av att möta elever med olika behov i sitt lärande. Du har erfarenhet av arbete med elever i grundskolan och goda kunskaper i digital teknik.
I arbetet krävs ett stort mått av självständighet och flexibilitet. Du har förmåga att skapa goda relationer och du har ett positivt förhållningssätt och ett stort engagemang för elevers lärande. Du är strukturerad och arbetar för att skapa en helhetssyn i uppdraget på vår skola, du har en god samarbetsförmåga med olika professioner. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 80-100%, utifrån önskemål.
I denna rekrytering erbjuder vi medflyttarservice i samarbete med Rekryteringslots Dalarna och bostadsförtur i samarbete med RFAB.
Vid intervjutillfälle ska utdrag ur polisens belastningsregister, enligt Skollagen, uppvisas.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Du som är intresserad av att arbeta hos oss kan på vår hemsida få en uppfattning om vad du kan förvänta dig i lön om du söker arbete hos oss. Välkommen att läsa mer via denna länk: https://www.rattvik.se/jobb-och-foretagande/jobba-i-rattviks-kommun/lonestruktur-i-rattviks-kommun.html
I Rättviks kommun skapar vi förutsättningar för utvecklande arbetsplatser med trygga ledare och medarbetare.
Vi värnar om varandras arbetsmiljö och vill att alla medarbetare ska trivas och utvecklas hos oss.
För oss är det viktigt att alla går till jobbet med en positiv känsla och känner arbetsglädje.
Vi skapar livskvalitet och gör skillnad för människor varje dag, vi har Sveriges Viktigaste Jobb! Ersättning
