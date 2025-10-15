Speciallärare till Råsslaskolan
Är du speciallärare och vill vara med och bidra till Råsslaskolan och våra elevers utveckling? Då kan du vara den vi söker!
Vilka är vi?
Råsslaskolan är en lugn 4-9-skola som ligger naturskönt i Kolmården, strax utanför Norrköping med goda tåg- och bussförbindelser. Här på skolan samarbetar cirka 500 elever och 40 lärare tillsammans med övrig skolpersonal för att skapa en trygg tillvaro som lockar till lärande.
Vi är organiserade i årskursarbetslag och uppdelade i två skolenheter, 4-6 och 7-9, som leds av rektor och biträdande rektor. Dessa enheter samverkar mycket tätt som en skola vad gäller prioriterade mål, utbildningsinsatser, stödstrukturer, pedagogiska forum, ämnesträffar och utbyte mellan arbetslag.
Under våren 2021 flyttade vi in i en helt ny skolbyggnad där årskurs 6-9 huserar med nya specialsalar.
Under våren 2021 flyttade vi in i en helt ny skolbyggnad där årskurs 6-9 huserar med nya specialsalar.
Vi söker dig som är utbildad speciallärare med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling och som vill vara med och utveckla skolan och skolans elever.
Som speciallärare är du skolans yttersta stöd till elever med inlärningssvårigheter. Du kommer att ha ett tätt samarbete med skolans special-team och dina uppdrag kan både ligga mot mellanstadiets och högstadiets elever. Givetvis kommer du vara en del av skolans EHT.
Du kommer tillhöra och ha en betydande roll i skolans arbetslag för elevhälsa där främjande och förebyggande arbete är prioriterat, liksom att bidra med specialpedagogiskt perspektiv i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd. På skolan är ni två speciallärare, en med inriktning matematik och den andra med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling samt två specialpedagoger.
Du är delaktig i att rutiner, strukturer och uppföljningar av skolans elevhälsoarbete genomförs. Du har din utgångspunkt i vår stödverksamhet Studiegården där du kommer stötta både enskilda elever och mindre grupper med elever. Du kommer har ett nära samarbete med lärarna på skolan och vara behjälplig i genomförandet av olika typer av kunskapsavstämningar så som t.ex. Legilexi mm.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad lärare samt utbildad speciallärare med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling.
Du känner ett starkt engagemang för elevgruppen och är resultatinriktad. Du har god kunskap om skolans styrdokument och erfarenhet av att sätta betyg.
Skolutveckling ser du som en naturlig del av ditt arbete, och du känner dig trygg i din lärarroll. Du har en stark vilja att utvecklas i ditt yrke och har god vana vid att arbeta med digitala verktyg som stöd i undervisningen.
Som person är du trygg och tydlig, med en god förmåga att skapa tillitsfulla relationer med eleverna. Du samarbetar väl med kollegor och vårdnadshavare, tar ansvar och bidrar med en positiv inställning där du ser möjligheter.
Du leder eleverna genom tydliga instruktioner och anpassar ditt ledarskap efter deras behov och situation. Du arbetar målinriktat och strävar efter att uppnå goda resultat i undervisningen.
Du är lugn och stabil, med ett flexibelt arbetssätt som gör att du lätt anpassar dig till förändrade omständigheter. Du tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter och har förmåga att på ett varierat sätt följa och bedöma elevernas kunskapsutveckling samt, i samarbete med dem, stödja deras fortsatta lärande.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 16 november, urval sker löpande
Kontakt: Rektor Daniel Frölander, 011-15 63 26, daniel.frolander@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
