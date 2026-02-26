Speciallärare till grundskolan
Vingåkers kommun / Speciallärarjobb / Vingåker Visa alla speciallärarjobb i Vingåker
2026-02-26
, Katrineholm
, Finspång
, Arboga
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vingåkers kommun i Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige
I Vingåkersbygden har vi nära till varandra, naturen och ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter året om. Här finns rika kulturmiljöer, goda kommunikationer från närliggande städer och landets största outlet för märkeskläder. Vingåkers kommun utvecklar bygden och den offentliga servicen för framtiden.
Vill du göra verklig skillnad för elevers lärande och utveckling?
Vi söker nu en engagerad och kompetent speciallärare som vill vara med och utveckla skolans arbete med tidiga insatser, tillgängliga lärmiljöer och särskilt stöd.
Slottsskolan är en F-6-skola med ca 250 elever där vi utvecklar vårt arbete med trygghet, lärande och inkludering. Vi utvecklar vårt arbete med ett systematiskt elevhälsoarbete, kollegialt lärande och ett tydligt fokus på varje elevs rätt att lyckas utifrån sina förutsättningar.
Vi erbjuder dig en arbetsplats med tydligt fokus på att utveckla elevhälsa, trygghet och elevutveckling. Hos oss har vi kollegor som värdesätter samarbete och professionellt lärande och du får samtidigt möjligheten att vara med och påverka samt utveckla skolans specialpedagogiska arbete.Publiceringsdatum2026-02-26Arbetsuppgifter
Som speciallärare har du en central roll i skolans pedagogiska utvecklingsarbete och i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. I uppdraget ingår bland annat att:
* Planera, genomföra och följa upp särskilt stöd för elever, enskilt eller i mindre grupper
* Arbeta förebyggande och främjande genom tidiga insatser i nära samarbete med undervisande lärare
* Genomföra och bidra till pedagogiska kartläggningar och utredningar inför beslut om särskilt stöd
* Medverka i upprättande, genomförande och uppföljning av åtgärdsprogram
* Vara ett pedagogiskt stöd och handledare för lärare kring extra anpassningar, tillgängliga lärmiljöer och differentierad undervisning
* Delta aktivt i skolans elevhälsoteam och bidra med specialpedagogisk kompetens
* Samverka med vårdnadshavare samt vid behov externa aktörer
* Bidra till skolans systematiska kvalitetsarbete inom området stödinsatser och måluppfyllelseKvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är legitimerad lärare med speciallärarexamen
* Har god kunskap om skollag, läroplan och styrdokument, särskilt kopplat till extra anpassningar och särskilt stöd
* Har erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd, exempelvis vid NPF, språk- och lässvårigheter eller matematiksvårigheter
* Har förmåga att analysera elevers lärande utifrån ett relationellt och inkluderande perspektiv
* Är trygg i dokumentation och uppföljning av stödinsatser
* Har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team
* Är strukturerad, lösningsfokuserad och har ett professionellt förhållningssätt
Meriterande
* Erfarenhet av handledning av pedagoger
* Fördjupad kunskap om NPF och tillgängliga lärmiljöer
* Har goda IT-kunskaper då en del i arbetet kan vara att utveckla och leda digital kompetens för kollegor och elever
ÖVRIGT
Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi gör aktiva val avseende annonseringsplatser, eventuellt stöd och urvalsmetoder inför varje rekrytering. När vi publicerat en annons kommer vi således inte att köpa tjänster eller annonser för en pågående rekrytering varför vi undanber sådana kontakter. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/15". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vingåkers kommun
(org.nr 212000-0308) Kontakt
Rektor Slottskolan F-6
Per-Ola Andersson per-ola.andersson@vingaker.se Jobbnummer
9764268