Speciallärare till Eldsbergaskolan
Halmstads kommun, Skola / Speciallärarjobb / Halmstad Visa alla speciallärarjobb i Halmstad
2025-08-15
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Halmstads kommun, Skola i Halmstad
När du jobbar i Halmstads kommun är du med och formar, stärker och berikar andras vardag. Din insats är meningsfull för oss - vem du än är. Vi söker dig som vill bidra till ett bättre Halmstad.
Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 105 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 10 000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för Halmstads kommunala förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Varje dag går ungefär 16 000 barn till någon av våra verksamheter.
Vi söker dig som vill arbeta för att varje barn och elev ska få den bästa starten i livet.
Välkommen att utvecklas i Halmstads kommuns största förvaltning där dina insatser kommer göra skillnad varje dag. Hos oss är du med och skapar framtiden!
Trönninge- Eldsberga verksamhetsområde ligger söder om Halmstad på gränsen till Laholms kommun. I området finns fyra förskolor, samt två skolor där Eldsbergaskolan är en F-6 skola och Trönningeskolan en F-9 skola. Skolornas upptagningsområde sträcker sig utanför orterna och till landsbygden runt omkring våra två samhällen. Eldsberga är ett landsbygdssamhälle på gränsen till Laholms kommun, söder om Halmstad. På skolan går det cirka 165 elever, varav ungefär 70 elever går på skolans fritidshem. På Trönningeskolan går det cirka 510 elever, varav ungefär 170 elever går på skolans fritidshem. Skolorna är organiserad stadievis och med fritidshem för de yngre eleverna. Skolorna samarbetar på olika sätt och eleverna går högstadiet tillsammans på Trönningeskolan.Publiceringsdatum2025-08-15Arbetsuppgifter
Som speciallärare på Eldsbergaskola bidrar du med kompetens i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av stödinsatser på grupp- och individnivå. Du samverkar med lärare, resurspersonal och elevhälsans olika professioner i det förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande arbetet. Du arbetar med strategier och strukturer som gynnar det främjande och förebyggande arbetet och genom höga förväntningar och en positiv tro på att alla kan lyckas bidrar du till en progression i elevernas lärande.
Vi söker dig som vill arbeta nära lärarna med undervisningen i klassrummet och du har förmågan att aktivt stödja eleverna i sitt lärande och sin personliga utveckling.
Du är väl förtrogen med formativ bedömning och elevaktiva arbetssätt och du bidrar i dialogen kring pedagogiska och didaktiska frågor och metoder. Tillsammans med elever, vårdnadshavare, pedagogisk personal och andra samverkansaktörer skapar du goda förutsättningar för eleverna att lyckas.
Tjänsten är en semestertjänst.Kvalifikationer
Utbildad speciallärare med lärarlegitimation, gärna med kompetens inom matematik eller läs- och skrivinlärning. Du har erfarenhet av pedagogiskt arbete på låg- och mellanstadiet.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet för arbetet.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C272293 - 2025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads kommun
(org.nr 212000-1215) Arbetsplats
Halmstads kommun, Skola Kontakt
rektor
Catharina Hjelte catharina.hjelte@halmstad.se 0766-071971 Jobbnummer
9459401