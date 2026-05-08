Speciallärare/Specialpedagog 50%
2026-05-08
Är du vår nya Speciallärare eller Specialpedagog med hjärtat i språkutveckling?
Om Norrbyskolan Norrbyskolan i Kista är en plats fylld av energi, nyfikenhet och framtidstro. Vi är en skola där mångfald är vår styrka och där vi varje dag arbetar för att ge våra elever de bästa förutsättningarna för att lyckas i en global värld. Hos oss möts du av en engagerad personalgrupp, en stöttande ledning och en miljö som präglas av värme och höga förväntningar.
Om rollen Vi söker nu en speciallärare eller specialpedagog som vill bli en nyckelspelare i vårt Elevhälsoteam (EHT). Du är en person som brinner för att undanröja hinder för lärande och som har ett särskilt engagemang för språkutveckling - den viktigaste nyckeln till våra elevers framgång i alla ämnen.
Ditt uppdrag: Elevnära expertis och kollegialt stöd
Rollen hos oss är varierad och kräver att du trivs med att röra dig mellan olika nivåer. Du arbetar både direkt med eleverna och som ett strategiskt stöd för våra pedagoger.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Elevnära arbete: Planera och genomföra punktinsatser och stöd för elever, med särskilt fokus på språklig sårbarhet och läs- och skrivutveckling.
Pedagogiskt stöd: Handhandleda och stötta pedagoger i klassrummet för att anpassa lärmiljön och undervisningen.
Analys & Dokumentation: Ansvara för att upprätta fördjupade pedagogiska kartläggningar och skriva rättssäkra åtgärdsprogram (ÅP).
EHT-samarbete: Vara en aktiv del av Elevhälsoteamet där vi tillsammans driver skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete.
Vem är du?
Vi söker en trygg yrkesmänniska som är helt prestigelös. Du ser dig själv som en lagspelare som kavlar upp ärmarna där det behövs och som förstår att de bästa lösningarna växer fram i samarbete med andra.
Utbildad speciallärare eller specialpedagog (gärna med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling).
Genuint intresse för språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen.
Erfarenhet av att driva processer kring kartläggning och åtgärdsprogram.
Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift samt att vara en god lyssnare.
Varför Norrbyskolan?
Här blir du en del av ett team där vi verkligen lyssnar på varandra. . Vi erbjuder en arbetsplats med korta beslutsvägar och ett arbetsklimat där vi skrattar tillsammans även när tempot är högt.Så ansöker du
Vill du vara med och göra skillnad på riktigt? Skicka din ansökan med CV och behörighetshandlingar till ansokan@norrbyskolan.se
. Urval sker löpande.
