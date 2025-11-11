Speciallärare Nya Skolan Trollhättan
Nya Skolan Sverige AB / Speciallärarjobb / Trollhättan Visa alla speciallärarjobb i Trollhättan
2025-11-11
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nya Skolan Sverige AB i Trollhättan
, Lilla Edet
eller i hela Sverige
Nya Skolan startade 2001 med en tydlig och uttalad vision. Vi ville ta ett nytt grepp, vara en ny sorts skola. Vi är vad vi heter och är stolta över vår verksamhet. Varje dag arbetar vi med vår vision tillsammans med våra elever i sann Nya Skolan-anda, vilken beskrivs nedan genom följande begrepp:
- Trygghet & tillhörighet
- Självkänsla & självförtroende
- Engagemang & bekräftelse
- Samverkan & samarbete
- Struktur & ordning
- Ramar & regler
Nya Skolans grundskolor F-9Publiceringsdatum2025-11-11Beskrivning
Vi söker nu en legitimerad speciallärare, eller med motsvarande adekvat utbildning, till vårt engagerade och kunniga elevhälsoteam på Nya Skolan.
Är du en engagerad och driven speciallärare? Då har vi en spännande möjlighet för dig!
Är du en person som brinner för att stötta elever i deras utveckling och som älskar att göra skillnad? Då kan det vara just dig vi söker!
Som speciallärare på Nya Skolan förväntas du vara ansvarsfull, initiativtagande och positiv. Arbetet innebär att komplettera lärandet och stödja våra elevers allmänna utveckling, vilket förutsätter både flexibilitet och en förmåga till struktur. Du kommer att ha ett nära samarbete med pedagoger, övriga professioner i elevhälsoteamet samt rektorer. Tjänsten kräver god förmåga att möta olikheter. På Nya Skolan arbetar vi i en central elevhälsa.
I rollen som speciallärare kommer du att arbeta både direkt med elever i behov av stöd och med specialpedagogisk handledning. Du arbetar verksamhetsöverskridande från förskoleklass till årskurs 9. I ditt arbete ska du vara med och utreda behov, planera åtgärder och metoder så att eleverna på bästa sätt kan tillgodogöra sig undervisningen. I ditt pedagogiska ledarskap är du tydlig, kreativ, stimulerande och trygg. Arbetet förutsätter både flexibilitet och förmåga till struktur. Tjänsten kommer att kräva att du har ett engagemang och driv. Du brinner för elevernas utveckling och du arbetar bra både i grupp och självständigt. Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer. Vi på Nya Skolan förväntar oss att du är ansvarsfull, initiativtagande och positiv. Du ser Nya Skolans koncept som grund i din planering och i utförandet av ditt arbete.
Vi söker dig som är legitimerad speciallärare, ämnesbehörighet i svenska, svenska som andraspråk och specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling ses som meriterande.
Vi söker dig som:
• har en positiv människosyn med höga förväntningar på eleverna och tror att alla kan lyckas
• är lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov
• tror på det relationella förhållningssättet
• tar tillvara på elevernas intressen och nyfikenhet
• tar ansvar och tycker att det är intressant att fortsätta växa i din profession
• har en god reflektionsförmåga samt en lösningsfokuserad grundinställning
Som speciallärare är du en del av skolans elevhälsoteam där rektor, biträdande rektor, specialpedagog, kurator och skolsköterska deltar. Vi har tillsammans ansvar för att arbeta främjande, förebyggande och stödjande för samtliga elever, men även med riktade insatser. Du, tillsammans med specialpedagogen, ansvarar för att ha en överblick över verksamhetens specialpedagogiska behov. Elevhälsans uppgift är att handleda och stötta lärare och fritidshemspersonal i arbetet med elever i behov av särskilt stöd.
Som en del av vårt elevhälsoteam är du positivt inställd till utveckling av verksamheten och den pedagogiska miljön. Du är kreativ, initiativtagande och självgående samt har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Vi använder oss av IKT-verktyg såsom Ipad och smartboards i vår verksamhet och i kommunikation med eleverna. Det är därför önskvärt att du har vana av att arbeta med IKT-verktyg.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Pedagogerna på Nya Skolan
Våra pedagoger arbetar i arbetslag där man har ett gemensamt ansvar för alla elever som ingår i arbetslaget. När eleverna är i skolan är pedagogerna i verksamheten. På eftermiddagarna förbereder, dokumenterar och planerar pedagogen verksamheten tillsammans i sitt arbetslag.
På Nya Skolan har vi en holistisk syn på både kunskap och våra elever
Pedagogiskt arbetar vi med helheter. Vi vill lära barnen att se sammanhang och att utveckla ett medvetet och reflekterat tänkande. Vi arbetar ämnesövergripande och hittar gärna nya, kreativa vägar, för att stimulera elevernas sökande efter kunskap.
Nya Skolan arbetar med åldersintegrerade grupper. Indelningen är flexibel och anpassas efter pedagogiska behov och barnens intressen och mognad. Tillsammans skapar vi en atmosfär där kunskap är kul och lärande är ett spännande äventyr!Anställningsvillkor
Tjänsten tillsätts enligt överenskommelse.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning och rekrytering sker löpande.
Läs gärna mer om våra verksamheter på https://nyaskolan.se/ Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/18". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nya Skolan Sverige AB
(org.nr 556612-7600) Arbetsplats
Grundskolor Kontakt
Blerand Haliti 0520-520208 Jobbnummer
9598777