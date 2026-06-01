Speciallärare, Månesköldskolan
Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Månesköldskolan är en F-6-skola i centrum. Här finns under dagen 310 barn och 40 medarbetare. Vi jobbar i 13 skolklasser, 2 förskolegrupper och 4 fritidsavdelningar. Vi strävar efter att vara en enhet som bedriver aktiv skolutveckling och möter våra elever där de är.
Om jobbet
Din främsta uppgift är att tillsammans med kollegor i arbetslag utmana eleverna i lärandet och stödja dem i sin kunskapsutveckling mot uppsatta mål. Förutom att planera, genomföra och utvärdera undervisning kommer du, tillsammans med kollegor i arbetslaget, arbeta med att utveckla undervisningen utifrån prioriterade utvecklingsområden och enhetens förbättringsarbete. Du kommer att arbeta nära rektor, EHT och lärare och ansvara för och driva enhetens gemensamma analysarbete framåt i olika sammanhang.
Vem är du
Du är legitimerad speciallärare, med fördel inriktning matematik. Din förmåga att skapa goda, förtroendefulla relationer med såväl elever som personal och vårdnadshavare är en förutsättning. Du har förmåga att leda såväl elevgrupper som kollegor för att utveckla undervisningen och enheten.
Du har förmåga att motivera och skapa situationer som bidrar till meningsfullt lärande. Du designar aktiviteter och situationer som främjar och utvecklar elevers motivation, uthållighet och uppmärksamhet. Du har förmåga att se och möta varje elev, utgå från det som fungerar, och erbjuda bred ledning och stimulans i undervisningen.
Du ser möjligheter i att arbeta ämnesövergripande i samarbete med andra. Kollegialt lärande är en självklar del av ditt arbete. Du reflekterar över och analyserar din undervisning som en naturlig del av din praktik. Du har ett stort engagemang i klassrummet och tar ett stort ansvar i arbetet.
Du är kommunikativ, kreativ och öppen för att tänka nytt och prova nya arbetssätt tillsammans med andra.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.Publiceringsdatum2026-06-01Anställningsvillkor
Tillsvidare 100% med start augusti 2026 eller enligt överenskommelse.
Provanställning kan tillämpas
Registerutdrag
Inför erbjudande av en anställning är du som kandidat skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret vid arbeten inom någon av följande arbetsområden; skola eller förskola, arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg, arbete med barn enligt LSS, arbete på eller i samband med HVB-hem, arbete med äldre eller personer med funktionsnedsättning. Du beställer utdraget via Polisens hemsida. Utdraget ska vara uppvisat innan anställning kan påbörjas.
Hur du ansöker
Lidköpings kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Lidköping som plats utlovar ett rikt liv, det handlar inte om pengar utan om de möjligheter som finns att leva ett bra liv. Här finns nämligen gott om det som är väsentligt i livet. Bra skolor, trygga områden, ett mångsidigt näringsliv och ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Och så förstås ett vackert och sjönära läge vid Vänern.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidköpings Kommun
531 88 LIDKÖPING Arbetsplats
Bildning, BI Grundskola, BI Månesköldskolan Kontakt
Rektor
Marika Strand marika.strand@lidkoping.se 0510-770675 Jobbnummer
9939038