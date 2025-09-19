Speciallärare anpassat gymnasium
Välkommen till anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola i Köping! Vi har cirka 160 elever och 110 engagerade medarbetare på fyra skolområden: Skogsbrynsskolan, Scheeleskolan, Nygårdsskolan samt Ullvigymnasiet.
Våra elever har intellektuell funktionsnedsättning och kan även ha diagnoser som autism, ADHD, ADD, språkstörning och fysisk funktionsnedsättning. Eleverna läser antingen ämnen eller ämnesområden beroende på behov av stöd.
Vi erbjuder undervisning anpassad efter varje elevs behov, med fokus på tydliggörande pedagogik, visuellt stöd och tecken som alternativ kommunikation (TAKK).
Vi värdesätter ett strukturerat ledarskap som skapar en trygg miljö för elevernas lärande. Vårt mål är att alla elever ska lämna skolan med goda kunskaper, stark självkänsla och förmågan att välja sin bästa väg i livet.
Vill du vara med och utveckla vår fantastiska verksamhet?
Vi söker nu en speciallärare med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning till anpassad gymnasieskola på Ullviskolan i Köping. Tjänsten är ett vikariat under perioden 251001 till 260304. Vikariatet kan eventuellt förlängas.
Vi har fyra nationella program på anpassat gymnasium:
Handel och service
Hotell restaurang och bageri
Fastighet och byggnation
Fordonsvård och godshantering
Vi har även individuella programmen för de elever som läser ämnesområden.
Vi har även individuella programmen för de elever som läser ämnesområden.

Tjänsten är riktad mot de nationella programmen och de teoretiska ämnena.
* Planera och undervisa enligt läroplanen, både muntligt, skriftligt, praktiskt och digitalt.
* Dokumentera och bedöma elevers utveckling.
* Vara mentor/klasslärare för elever och samarbeta med vårdnadshavare.
* Samverka med kollegor och elevhälsoteamet för att stödja elevernas utveckling.
* Leda och fördela arbetsuppgifter för elevassistenter.
* Bidra till skolans utveckling genom idéer och förbättringsförslag.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad speciallärare, gärna med erfarenhet av anpassad skola och/eller barn med särskilda behov.
Tydliggörande pedagogik är en röd tråd genom hela din undervisning både i tal, kroppsspråk, tecken och bilder. Du behärskar digital teknik och använder det som en del i din undervisning.
Du har god förmåga att skapa relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor och ser det som en förutsättning för att lyckas i ditt arbete.
Du integrerar rörelseaktiviteter under lektioner för att öka elevernas koncentrationsförmåga och inlärningsförmåga, och skapar en trygg och inkluderande miljö där varje elev känner sig motiverad att delta.
Vid rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
I den här rekrytering behöver du uppvisa utdrag ut belastningsregistret som gäller för arbete inom förskola och skola.
Vår kommun
Köping ligger i Västra Mälardalen mellan Örebro, Västerås och Eskilstuna. Med våra 26 000 invånare är vi en lagom stor kommun där nära samarbeten blir möjliga. Att arbeta i kommunen är betydelsefullt och gör direkt skillnad i köpingsbornas vardag.
