Speciallärare
Sollentuna Kommun / Grundskollärarjobb / Sollentuna Visa alla grundskollärarjobb i Sollentuna
2025-09-22
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sollentuna Kommun i Sollentuna
, Järfälla
, Sundbyberg
, Stockholm
, Södertälje
eller i hela Sverige
Helenelundsskolan söker engagerad och nyfiken speciallärare/specialpedagog åk 7-9
Välkommen till oss!
Helenelundsskolan är en F-9 skola med 1000 elever och 120 medarbetare, belägen mitt i södra Sollentuna.
Vi vill att våra elever ska utmanas i sitt lärande under sin tid hos oss och sedan lämna skolan som starka ansvarstagande och vetgiriga individer redo för nya utmaningar i livet med en tilltro till sina egna förmågor. Vi arbetar för att elever och personal ska ha lust att pröva, rätt att göra misstag och mod att försöka igen.
Att arbeta på Helenelundsskolan är varierande, roligt och utvecklande. Vi tar ett gemensamt ansvar för elevernas kunskapsutveckling och för oss är det viktigt att vi har lärandet i en trygg och inspirerande miljö.
Vår vision är; Vi utvecklar framtiden,
med ledorden må gott-gör gott - utvecklas.
På Helenelundsskolan arbetar redan 10 speciallärare/specialpedagoger. Vi har ett stort elevhälsoteam med två skolsköterskor, två kuratorer samt en studie -och yrkesvägledare. Tjänsten innebär att främst arbeta med vårt högstadium, där vi till HT-25 har cirka 360 elever. Där arbetar mycket skickliga lärare tillsammans och du kommer att samarbeta med flera speciallärare som kommer att vara nära samarbetspartners.
Arbetsuppgifter och kvalifikationer
Vi söker nu en speciallärare som kollega i vårt stora EHT.
Vi söker dig som vill samarbeta och lära tillsammans med kollegor, samt är en tydlig ledare och vuxen förebild med god kommunikativ och empatisk förmåga. Elevernas kunskapsutveckling och trygghet står i centrum och du behöver därför både vara lyhörd och flexibel. Vi vill att du har en lärarexamen i svenska och engelska för åk 7-9 samt en speciallärarexamen. Meriterande är om du också ha behörighet i några so-ämnen. I dina arbetsuppgifter ingår att ha ansvar för utredning och uppföljning av särskilt stöd samt att arbeta både på grupp -och individnivå med specialundervisning.
Vi vill att du med ditt lösningsorienterade förhållningssätt har en positiv inställning och ser det som ditt ansvar att skapa goda och hållbara relationer med elever, vårdnadshavare samt kollegor. Du har erfarenhet av arbete gällande elever med dyslexi, olika neuropsykiatriska funktionsvariationer, både vad gäller elever och stöd i att tillgängliggöra undervisningen för eleverna. Du är också kunnig i kartläggningsmaterial och fungerande metoder gällande analys av elevernas behov. Vi vill också att du har en god förmåga att handleda lärare.
Vi ser fram emot att få ännu en fantastisk medarbetare som kan hjälpa oss att utveckla vår verksamhet och lovar att du kommer att trivas hos oss!
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/303". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna kommun
(org.nr 212000-0134) Jobbnummer
9519514