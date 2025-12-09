Speciallärare
2025-12-09
Vaxmoraskolan är en skola belägen i Törnskogen i Sollentuna kommun.
Skolan är en tvåparallellig verksamhet från förskoleklass till årskurs 6 om ca 400 elever. Skolan är omgiven av vacker miljö och där skogen finns nära och som en del av vår pedagogiska verksamhet. När du kommer till skolan möts du av en stor konstgräsplan som inbjuder till möte och aktivitet. Skolan har en ny skolgård som är framtagen av skolans elevråd. Våra elevers inflytande är synligt varje dag.
Verksamheten bygger på en värdegrund av att skolan speglar samhället och där alla elever ges möjlighet att få utveckla sina förmågor och kompetenser. Kunskap hittas och skapas i olika former. Vi har höga förväntningar på oss själva och våra elever. Vi arbetar tillsammans med våra elever och ser möjligheterna. För oss är det en självklarhet att kunna arbeta i olika konstellationer och vi förväntar oss att du som ledare har ett tydligt ledarskap med god struktur och där elevernas tidigare erfarenheter tas tillvara.
Skolan har fem förstelärare inom idrott och hälsa, matematik, NO, svenska och musik samt en hög andel legitimerade lärare i skola och fritidshem.
Vi arbetar med ett systematiskt värdegrundsarbete som genomsyrar hela elevens skoldag, där alla elever ska känna delaktighet och trygghet. Alla våra elever ska känna sig trygga genom hela skoldagen! Vi arbetar utifrån Olweus och är inför läsåret 25/26 en certifierad Olweusskola.
Rörelse är en viktig del av skolans arbete och genomsyrar vår utbildning genom hela dagen. Alla våra klassrum, från låg- till mellanstadiet, är utrustade som aktiva klassrum med höj- och sänkbara bord, bänkcyklar, balansbrädor, pilatesbollar, mm. Skolan har ett systematiskt arbete utifrån idrott och hälsa och där skolans trygghetsarbete genom Olweus samverkar med rörelse. Rörelse, mående och lärande är kugghjul som samverkar för att skapa bästa förutsättningar för varje elev och där även våra rastaktivieteter är närvarande.
Skolan har ett tydligt förebyggande och främjande elevhälsoarbete. Elevhälsoteamet består av kurator, skolpsykolog, skolsköterska, två speciallärare, biträdande rektor och rektor. Ett utökat elevhälsostöd finns genom det öppna EHT, där medarbetare kan få stöd i sitt arbete. Här finns en samlad kompetens för att tillsammans arbeta och skapa bästa förutsättningar för elevens och verksamheten lärande.Publiceringsdatum2025-12-09Dina arbetsuppgifter
Som speciallärare på Vaxmoraskolan är ditt huvuduppdrag att säkerställa att alla elever når sin fulla potensial. Vi ser gärna att du har erfarenhet av och bred kunskap inom både matematik och språkutveckling.
Som speciallärare på Vaxmoraskolan arbetar du med analyser på individ-, grupp- och organisationsnivå. Du arbetar även praktiskt med elever på individ samt gruppnivå. Du bidrar aktivt till skolans utveckling genom kvalificerade samtal kring lärsituationer och skolmiljö. Du arbetar systematiskt och praktiskt med frågor rörande tillgänglighet, individanpassningar och värdegrund. Med ett salutogent förhållningssätt bidrar du till att ett hälsofrämjande och förebyggande arbete bedrivs. Du arbetar för att undanröja hinder och svårigheter i lärmiljön, utveckla alternativa lärmiljöer och lärverktyg som möter elevernas behov.
Du har ett nära samarbete med skolans ledning och skolans personal och är en viktig del av skolans elevhälsoteam.
Utifrån analyser på individ-, grupp- och organisationsnivå arbetar du handledande med såväl skollärare som personal inom fritidshemmet.
I arbetet ingår att genomföra pedagogiska kartläggningar, utforma åtgärdsprogram, följa upp samt utvärdera åtgärder.Kvalifikationer
- Du ska vara legitimerad lärare med speciallärarexamen.
- Du ska ha erfarenhet från liknade uppdrag.
- Du ska visa på god samarbetsförmåga både i arbetet med elever och personal samt vårdnadshavare.
- Du ska ha förmåga att arbeta strukturerat med pedagogiska utredningar och kartläggningar.
- Du ska visa på god förmåga att bygga förtroendefulla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Vi erbjuder
Vår vision: Vi arbetar aktivt för att främja en kultur där mångfald och olikheter ses som en tillgång. Hos oss är alla elever rätt elever. Vaxmoraskolan präglas av ett starkt fokus på kunskap, där vi strävar efter att utmana och stimulera skolans elever att nå sin fulla potential. Genom att erbjuda kvalitet i utbildningen, bildning för framtiden och ett hållbart lärande strävar vi efter att forma framtidens ledare, tänkare och förändringsmakare.
Skolan kan genom sitt arbete förändra samhället så att samhället blir en bättre plats att vara på med mer förståelse och med en öppenhet och acceptans för olikheter.
Vi erbjuder ett arbete i en av Sveriges bästa skolkommuner. Du kommer till en kommun där delningskultur är ett starkt ord och som efterlevs. Du väljer en verksamhet, men får en hel kommun som arbetsplats.
Du kommer att arbeta i en verksamhet med hög pedagogisk utbildning i skola och fritidshem. En verksamhet med ett nära samarbete med EHT och där goda stödfunktioner finns.
Verksamheten bygger på att undervisning är vårt huvuduppdrag men som kan genomföras på många olika sätt. Du kommer att arbeta tillsammans med kollegor som vill samarbete och som vill att hela skolan ska vara den bästa skolan. Vi gör det ihop och vi har väldigt roligt tillsammans.
Som anställd i Sollentuna kommun omfattas du av flera förmåner, du kan läsa mer genom att klicka här: https://www.sollentuna.se/jobb--foretagande/jobb-och-praktik/sollentuna-kommun-som-arbetsgivare/personalformaner/.
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Ersättning
