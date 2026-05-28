Specialistundersköterska inom demens
2026-05-28
För att möta det ökande behovet av stöd och vård vid demenssjukdom bygger Division Social Omsorg upp ett multiprofessionellt demensteam som arbetar enligt Socialstyrelsens standardiserade insatsförlopp. Teamet består idag av en enhetschef, tre undersköterskor med specialistutbildning inom demens samt en demenssjuksköterska - tillsammans arbetar vi för att skapa trygghet och kvalitet för personer med demens och deras anhöriga.
Vi söker nu dig som är specialistundersköterska inom demens eller har motsvarande kompetens och vill bidra med din erfarenhet och ditt engagemang. Känner du igen dig? Då hoppas vi att du söker tjänsten.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-28Arbetsuppgifter
Resursteamet demens arbetar gränsöverskridande mellan region och kommun och har i uppdrag att stödja personer med demenssjukdom och deras anhöriga genom hela sjukdomsförloppet. Målet är att underlätta vardagen och bidra till så god livskvalitet som möjligt. Teamets arbete utgår från Socialstyrelsens standardiserade insatsförlopp och den nationella demensstrategin.
Som specialistundersköterska inom demens blir du en viktig del av teamet. Du kommer att vara ett stöd för verksamheten, utbilda och handleda medarbetare i insatsförloppet, demensvård och bemötande samt bidra till att utveckla och kvalitetssäkra arbetssätt i linje med den nya demensstrategin. I uppdraget ingår även att utforma och förtydliga arbetsgången mellan region och kommun. Arbetet sker i nära samverkan med andra professioner för att säkerställa att personer med demenssjukdom och deras anhöriga får rätt stöd vid rätt tidpunktKvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad specialistundersköterska inom demens, eller motsvarande kompetens enligt arbetsgivarens bedömning. Du uttrycker dig obehindrat på svenska i tal och skrift och har Bkörkort.
Du är en person som trivs i en föränderlig vardag och ser utveckling som något positivt. Du har god förmåga att planera och prioritera, arbetar strukturerat och samarbetar väl med olika professioner. Du är lyhörd, kommunikativ och trygg i att anpassa ditt bemötande efter situation och person. Att tala inför grupp känns naturligt för dig, och du möter andra med lugn, servicekänsla och respekt.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och tror att du är en person som bidrar med engagemang, värme och omtanke både till teamet och till dem vi finns till för.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
• Provanställning kan komma att tillämpas.
• Inom Nyköpings kommun används individuell och differentierad lönesättning.
• Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
• Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
• När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
• Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
• Vi begär utdrag i belastnings- och misstankeregistret vid tillsättning av denna tjänst enligt lagen (SF 2026:43). Ytterligare information ges i samband med eventuellt anställningserbjudande.
• Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C328693".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nyköpings Kommun
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg
Enhetschef
Therese Wall 0155-24 78 54
