Specialisttandläkare Endodonti

Vill du vara en del av en framgångsrik, värderingsstyrd organisation där utveckling är en självklarhet?
Vi söker en specialist i Endodonti till vår specialisttandvård placerad på Kalmar länssjukhus.
Det kan finnas möjligheter att kombinera forskning med kliniskt arbete. Läs mer om forskningsmöjligheter inom Region Kalmar län här: Forskning - För vårdgivare Region Kalmar län.
Som ny medarbetare hos oss deltar du i ett omfattande introduktionsprogram, vilket gör att du redan som nyanställd får en god inblick i verksamheten samt möjlighet att skapa nätverk med kollegor runt om i länet. På specialisttandvården har vi gemensamma multidisciplinära ronder och på avdelningen för protetik regelbundna terapimöten vilket fungerar som stöd i din kliniska verksamhet. Vi är lyhörda för ny kunskap från dig och du har goda möjligheter att själv påverka arbetssättet och din utveckling.
Om dig
Vi söker dig som är specialist inom Endodonti. Avdelningen för endodonti i Kalmar är just nu inte bemannad. Vi har verksamhet i Endodonti i Västervik, men har ett behov av endodontisk verksamhet även i Kalmar. Vi söker därför dig med mångårig erfarenhet av specialisttandvård i endodonti. Du kan arbeta självständigt och driva vår endodontiska verksamhet framåt.
Du har ett stort engagemang och en entusiastisk inställning till ditt arbete. Samarbete med andra ser du som en självklarhet, och du bidrar till en positiv arbetsmiljö genom att vara lyhörd, prestigelös och tydlig i din kommunikation. Du bemöter både patienter och kollegor på ett omsorgsfullt sätt och arbetar strukturerat, med förmåga att ta egna initiativ och fatta beslut när det behövs.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig med viljan att växa tillsammans med oss. Satsar du på oss - satsar vi på dig!
Din framtida arbetsplats
Specialisttandvården i Kalmar är en klinik med avdelningar för Parodontologi, Klinisk bettfysiologi, Oral radiologi, Käkkirurgi, Oral protetik, Ortodonti, Pedodonti, Orofacial medicin och snart förhoppningsvis Endodonti. Det finns även ett tandtekniskt laboratorium. På enheten arbetar cirka 70 medarbetare, en verksamhetschef samt två första linjens chefer. Kliniken präglas av lagarbete och framåtanda och här finns goda möjligheter till ett utvecklande arbete.
Du kan läsa mer om oss på regionkalmar.se/jobba-hos-folktandvården. Via flyttahit.nu hittar du boenden att hyra och köpa, samt annan bra information om Kalmar län.
Folktandvården består av allmäntandvård med kliniker spridda i hela länet och specialisttandvård i de tre kuststäderna Kalmar, Oskarshamn och Västervik. Här arbetar 400 medarbetare med ett tydligt fokus på hälsoinriktad tandvård utifrån en bred kompetensgrund. Vi tror på målstyrda kliniker med stor frihetsgrad ledda av kompetenta och engagerade chefer och medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att ge regionens invånare en bättre livskvalitet genom att skapa förutsättningar för god munhälsa.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
