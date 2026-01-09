Specialistläkare till AnOpIVA
2026-01-09
Nu söker vi en specialistläkare/Överläkare i anestesi och intensivvård till Verksamhetsområde AnOpIVA.
Varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag!
Vi söker dig som är specialist med några års erfarenhet. Vi är det lagom stora akutsjukhuset inom regionen där det är korta beslutsvägar med stor möjlighet att påverka.
Specialistläkare/Överläkare inom Anestesi och Intensivvård på Södertälje sjukhus:
Vi erbjuder en bred, intressant och utvecklande yrkesroll. Södertälje sjukhus har ett upptagningsområde på 230 000 medborgare. Som läkare på VO AnOpIVA kommer du att vara en viktig del i arbetet med elektiv och akut kirurgi samt handläggning och behandling av akut svårt sjuka patienter på vår Intensivvårdsavdelning (kategori 2). Dessutom kommer du att stötta förlossningsvården som nu vuxit till ca 2500 förlossningar per år. Som specialistläkare/Överläkare på VO AnOpIVA ingår jour och beredskap i anställningen. Det förväntas du ta en ledande och aktiv roll i utvecklingen av vården.
Vi har en av Stockholms finaste operationsavdelning med spetsteknologi och det yppersta som kan erbjudas avseende hygien, ventilation och medialösningar. Operationsavdelningen innefattar åtta operationssalar på vardera 57 kvm plus uppdukningsrum och är byggt med modullösningar för framtida flexibilitet. Vi har stora fönster, en ljus och vacker miljö med genomtänkt grafisk design. Operationsverksamheten omfattar bl.a elektiv, akut- och dagkirurgisk verksamhet med nyutvecklade snabbspår. I SPORs kvalitetsregister återfinns vi bland de främsta och vår ambition är att ständigt återfinnas i Sverigetoppen.
Intensivvårdsavdelningen på Södertälje sjukhus är en högteknologisk avdelning med sex platser för intensiv-, intermediär- och postoperativ vård. Vi är under ständig utveckling inom den tekniska och evidensbaserade vården.
VO AnOpIVA innehåller förutom OP och IVA även sterilenhet, dagkirurgiskt centrum och en Sverigeledande smärtenhet.
Dina personliga egenskaper:
Du är en engagerad, ansvarstagande, nyfiken och omdömesgill person. Som person ser du samarbete mellan medarbetare och olika yrkeskategorier som en framgångsfaktor i det dagliga arbetet. Du har en god pedagogisk förmåga och sätter alltid patienten i centrum. Att hela tiden göra ditt bästa för att ge en god, evidensbaserad och omsorgsfull vård är en självklarhet för dig.
Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper i denna rekrytering.Publiceringsdatum2026-01-09Kvalifikationer
Du är specialistläkare inom anestesi och intensivvård med behörighet att verka inom svensk hälso- och sjukvård.
Anställningsform:
Specialistläkare. Tillsvidare, heltid. Tjänstgöringsgrad kan diskuteras.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Ditt sjukhus genom karriären. Vi är stolta över att vara ett mellanstort akutsjukhus med korta beslutsvägar och närvarande chefer. Vi har en stöttande kultur som ger dig möjlighet att växa i din roll och få nya utmaningar. Vi är cirka 1300 medarbetare.
Anställningsförmåner:
Friskvårdsbidrag på 5000 kr om året
Personalgym, inomhus och utomhus
Friskvårdsrabatter
Ersättning vid sjukvårdsbesök
Fler semesterdagar efter du fyller 40
Kompensation vid föräldraledighet
Läs mer om fler förmåner på vår webb: Våra förmåner (sodertaljesjukhus.se)
Du tar dig till Södertälje sjukhus med pendeltåg, buss eller bil. Vi har cykelgarage för dig som vill cykla hit. För dig som bor i Stockholm kan direktbussen från liljeholmen vara det snabbaste alternativet, sök i SL-appen efter Polhemsgatan (Södertälje).
Ditt sjukhus genom livet. Vi brukar säga att vi är Ditt sjukhus genom livet, eftersom vi finns här för våra patienter under livets alla skeden. Vi erbjuder specialistvård inom internmedicin, kirurgi, ortopedi, urologi, obstetrik-gynekologi, pediatrik, geriatrik, palliativ vård och ASIH. Vår akutmottagning och förlossning har öppet dygnet runt. Vi har också en omfattande radiologisk verksamhet. Hos oss finns en trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård. Vi är en del av Region Stockholm.
Inlämnade ansökningshandlingar betraktas som allmän handling och kan på begäran lämnas ut till utomstående enligt Offentlighets- och sekretesslagen.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
