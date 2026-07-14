Specialistläkare i psykiatri
Vitruvius Aktiebolag / Läkarjobb / Stockholm Visa alla läkarjobb i Stockholm
2026-07-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vitruvius Aktiebolag i Stockholm
Vitruvius specialistläkarmottagning är en renodlad försäkringsmottagning som arbetar mot försäkringsbolag och privatpersoner, detta medför att vi inte har några avtal med offentlig vård. Våran målgrupp är huvudsakligen patienter med stressrelaterad ohälsa, men vi behandlar även övriga psykiatriska funktionsnedsättningari.
Hos oss arbetar förutom läkare även psykologer, medicinska sekreterare och psykoterapeut. Vi är en välfungerande och trivsam mottagning med god stämning och gott samarbete över professionsgränser. Som specialistläkare är du välkommen att delta i det medicinska utvecklingsarbetet som pågår hos oss för att förbättra vården tillsammans med övriga i Vitruvius team. Publiceringsdatum2026-07-14Dina personliga egenskaper
Du är en engagerad och positiv kollega som bidrar till en bra arbetsmiljö. Du är flexibel, ansvarsfull och ha god förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. För att lyckas i rollen ser vi också att du som person är ödmjuk, prestigelös, lyhörd och trygg i dig själv. Du är också en social person som har goda kunskaper i det svenska språket, tilltalas av utmaningar och nya utvecklingsmöjligheter.
Vem söker vi? Vi söker dig som är Specialistläkare i psykiatri och som delar vårt intresse för utveckling och evidens. Vi erbjuder en välstrukturerad arbetsplats där man har möjlighet att både arbeta fyskiskt med tydligt ledarskap, korta beslutsvägar, väl utformade vårdprocesser och god stämning. Du kommer att vara en del i ett upparbetat läkarteam.
Lönetyp: Konsultbasis eller anställd.
Anställningsvillkor: Minst 50%
Start: 2026
Var ligger arbetsplatsen?
Vitruvius AB
Kronobergsgatan 1
112 38 Stockholm
Kontaktperson för ansökan till denna tjänst : Enhetschef Josefinejosefine@vitruviusgroup.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01
E-post: josefine@vitruviusgroup.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vitruvius Aktiebolag
(org.nr 556736-9136)
Kronobergsgatan 1 (visa karta
)
112 38 STOCKHOLM Arbetsplats
Vitruvius AB Kontakt
Enhetschef Vitruvius AB.
Josefine Balazsi josefine@vitruviusgroup.se Jobbnummer
10002906