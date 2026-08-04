Specialistläkare i Lungmedicin
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2026-08-04
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Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus –
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Specialistläkare - Välkommen till vårt lungteam!
Vi söker specialistläkare till vårt lungteam. Du får hos oss följa patienten från remiss/nybesök till utredning och poliklinisk uppföljning. Vid specialistmottagningen finns röntgen, andningsfysiologi och blodgasanalyser. I vårt multidisciplinära team har vi möjlighet till att via korta handläggningsvägar samarbeta vid omhändertagandet av multisjuka patienter.
Lungteamet har utvecklat arbetssätt med övergripande omhändertagande av patienter med bland annat obstruktiv lungsjukdom och astma. Det sker genom interaktivt samarbete mellan läkare, sjuksköterskor med profilerad utbildning, koordinator, fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, kurator, biomedicinsk analytiker och medicinsk sekreterare. Behandlings- och omvårdnadsplaner skapas utifrån individuella förutsättningar genom patientkonferens.
Utöver obstruktiv lungsjukdom handläggs ett brett spektrum av lungmedicinska tillstånd. TB-verksamheten är en del av Lungmottagningen och har inriktning mot diagnos och behandling av TB samt smittspårning. Vi utför lungfunktionsundersökningar, spirometri, IOS, NO-mätning med flera undersökningar.
Lungteamet har även uppdrag att förebygga ohälsa och ett fokus är tobaksprevention. Majoriteten av sjuksköterskorna är diplomerade tobaksavvänjare. Lungteamet arbetar även med KOL-skola. Det preventiva arbetet sker även utanför sjukhuset.
Arbetsuppgifter
Arbete inom lungmedicinsk specialistvård, enbart öppenvård måndag-fredag, för närvarande dagtid.
I tjänsten ingår tolkningar av olika andningsfysiologiska undersökningar, konsultativt arbete inom det mobila teamet och verka för att diagnostik och behandling sker enligt gällande riktlinjer och rekommendationer.
Delta i det fortsatta arbetet med att utveckla den lungmedicinska verksamheten, bidra till kompetensutveckling bland medarbetare, samarbete med andra aktörer såsom ASIH, primärvård, kommun och andra sjukhus.
Vara lättillgänglig för konsultation i frågor som rör lungmedicinska tillstånd.Publiceringsdatum2026-08-04Kvalifikationer
Legitimerad läkare med specialistkompetens inom lungsjukdomar.
Erfarenhet och kompetens av att handlägga polikliniska patienter med lungsjukdomar och lunginfektioner.
God social kompetens och samarbetsförmåga eftersom vårt arbete baseras på teamarbete.
Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift, är ett krav.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper vid denna rekrytering.Övrig information
Vi anser att mångfald i personalstyrkan är en väsentlig faktor för att nå bra verksamhetsresultat och för att utveckla verksamhetens innehåll och kvalitet, därför beaktas mångfaldsaspekten vid rekryteringen.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Halmtorget 1 (visa karta
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424 65 ANGERED Arbetsplats
Sjukhusen i väster, Lungmottagning, Angereds närsjukhus Kontakt
Marie Schönander, Västra Götalands läkarförening 031-3326756 Jobbnummer
10020829