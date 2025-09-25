Specialistläkare, BUP-mottagningen Borlänge
2025-09-25
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Barn och Ungdomspsykiatrin i Dalarna erbjuder specialistvård för barn och ungdomar tom 18 år med medelsvår till allvarlig psykisk ohälsa. Vårt verksamhetsområde är brett och rymmer frågeställningar kring psykisk ohälsa som förekommer hos barn från nyföddhetsperioden till tonårsperiodens slut. I arbetet ingår bland annat nära samarbete med socialtjänst, skola, habiliteringen, barnmottagningen och vuxenpsykiatrin. Förutom våra öppenvårdsmottagningar i Falun, Borlänge, Mora, Avesta och Ludvika finns det även länsgemensamma funktioner: Ätstörningsenheten, Könsidentitetsteamet och Familjeterapienheten som arbetar med psykoterapeutiska insatser i form av intensiv familjeterapi (IFT) samt ger insatser för små barn i åldern 0 - 4 år med späd- och småbarnspsykiatriska symtom och/eller betydande riskfaktorer för att utveckla symtom. I Dalarna gäller vårdvalssystem (LOV) inom den specialiserade Barn- och ungdomspsykiatrins öppenvård sedan 2022, vilket innebär att barn och ungdomar har rätt att välja privat eller offentlig vårdgivare för sin vård inom specialistpsykiatri. I BUP Dalarna kommer du att vara del av en länsgemensam läkargrupp som träffas regelbundet för fortbildning, kollegialt samarbete samt verksamhetsutveckling.
BUP-mottagningen i Borlänge behöver stärkas med ytterligare överläkare. BUP-mottagningen kommer inom kort att bestå av 25 medarbetare, professionerna som idag arbetar på mottagningen är psykiatrisjuksköterskor/sjuksköterskor, kuratorer/socionomer, psykologer, psykoterapeuter, läkare, arbetsterapeut, medicinska sekreterare och chef. Mottagningens upptagningsområde omfattar kommunerna Borlänge, Gagnef och Säter. Som överläkare på mottagningen i Borlänge blir du en i teamet. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av akuta och fördjupade bedömningar, både enskilt och i team. Medicinska uppföljningar enligt befintliga rutiner, neuropsykiatriska utredningar i samarbete med psykolog, handledning av ST och/eller AT- läkare, samt vid behov nya kollegor. Receptförskrivning till pågående patienter, samt utfärdande av intyg. Du kommer även att ingå i BUP 's bakjourslinje. Som nyanställd överläkare på BUP i Borlänge erbjuds du individuell anpassad inskolning utifrån tidigare erfarenheter och behov. Det finns även tillgång till handledning och yrkesträffar tillsammans med andra läkare inom BUP Dalarna.
Du är legitimerad läkare med specialistkompetens inom Barn - och ungdomspsykiatri och/eller psykiatri.
Du är en person som önskar delta i ett arbete tillsammans med övriga teamet på mottagningen för att kunna erbjuda barn- och ungdomar högkvalitativ psykiatrisk vård.
Vi söker dig med intresse för och erfarenhet av psykiatriskt arbete med barn och ungdomar och god kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du bör även ha ett intresse för att arbeta med barn och ungdomar med komplex problematik. Du har en god klinisk erfarenhet och är van att jobba evidensbaserad och enligt beprövad erfarenhet. Du är van att arbeta självständigt med eget ansvar och har samtidigt förmågan att skapa goda relationer och samarbetar väl med kollegor i teamarbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Arbetstiden är förlagd på dagtid, måndag- fredag mellan klockan 8-17 med möjlighet till flextid om verksamheten tillåter. Jourtid enligt planering.
Region Dalarna tillämpar friskvårdsbidrag med 2000 kr/ år.
Vill du bli en del av ett härligt tvärprofessionellt team så tveka inte att skriva en ansökan till oss på BUP Borlänge. Vi ser fram emot att få träffa dig!
Intervjuer sker löpande.
Tillträde enligt överenskommelse.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Månadslön
