Specialistläkare Asih Norrtälje

Capio Sverige AB / Läkarjobb / Norrtälje
2026-06-23


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Publiceringsdatum
2026-06-23

Om företaget
På Capio ASIH Norrtälje får du chansen att göra verklig skillnad för patienter med komplexa vårdbehov. Vårt team består av engagerade sjuksköterskor, läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator och undersköterskor, som tillsammans erbjuder avancerad medicinsk vård i patienternas hemmiljö, i hela Norrtälje kommun.
Vi tror på trygghet, personcentrering och nära samverkan - och söker nu dig som vill vara med och utveckla framtidens hemsjukvård.
Vi utgår från Campus i Norrtälje.
Din roll
I rollen som specialistläkare på Capio ASIH Norrtälje ansvarar du för medicinsk bedömning, behandling och uppföljning av patienter i sitt hem. Du har ett nära samarbete med kollegorna i teamet, deltar i rondarbete och samordnar insatser kring patienterna tillsammans med närstående och andra vårdaktörer. Hembesök utgör en naturlig del av din arbetsdag.
Du möter patienter både fysiskt i deras hem och digitalt. Arbetet är varierande, flexibelt och präglas av nära och trygga patientrelationer.
Vi erbjuder dig
En stimulerande arbetsmiljö där du arbetar nära patienterna i deras egen vardag

Goda möjligheter till kompetensutveckling, både internt och externt

Möjlighet att påverka och utveckla ASIHs arbetssätt i Norrtälje

Ett flexibelt arbete och möjlighet att på verka schemaläggningen

Kollektivavtal, friskvårdsbidrag

Hos oss får du vara med och utveckla framtidens ASIH och möter varje dag ett varierat och meningsfullt arbete i team med hög kompetens och stor omtanke.
Om dig
Specialistläkare inom t ex onkologi, internmedicin, allmänmedicin, geriatrik eller likande specialitet. Gärna erfarenhet från ASIH eller palliativ vård. Tilläggsspecialist inom palliativ medicin är meriterande

Du är trygg, kommunikativ och van att arbeta i team

Du trivs med ett flexibelt och omväxlande arbetssätt där din kompetens verkligen gör nytta

Körkort B och körvana krävs för tjänsten

Så ansöker du
Anställningsform: Tillsvidare med provanställning

Omfattning: heltid/deltid. Beredskapstjänstgöring ingår

Start: enligt överenskommelse

Intervjuer och urval sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag – vänta därför inte med din ansökan.
Vi ser fram emot att höra från dig!

Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6478477-2066255".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Capio Sverige AB (org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Astrid Lindgrens g 1 (visa karta)
761 46  NORRTÄLJE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Capio

Jobbnummer
9974937

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