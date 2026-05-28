Specialistläkare Allmänmedicin
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2026-05-28Om företaget
Närhälsan Torslanda vårdcentral är en välfungerande arbetsplats med kompetent personal och nöjda patienter, vi arbetar vi med allt från förebyggande hälsoarbete till akut omhändertagande. Idag är vi cirka 50 medarbetare inom olika yrkesgrupper som arbetar på vårdcentralen och vi har omkring 17 250 listade patienter i alla åldrar - alla lika viktiga för oss.
Vårdcentralen erbjuder läkarmottagning, provtagning, distriktssköterskemottagning, BVC och även mottagningar för diabetes, astma/KOL, rökavvänjning, hypertoni samt äldre- och demensvård. Vi har en rehabkoordinator och vårdplaneringssköterska samt ett psykosocialt team bestående av psykolog, kurator och vårdsamordnare. Vi har ett nära samarbete med kommunen och vi är ansvariga för läkare inom kommunala boende och de patienter som har hemsjukvård.
Vi arbetar aktivt med att utveckla verksamheten med ständiga förbättringar där alla är delaktiga. Vi har därför täta APT-möten och professionsmöten där vi gemensamt arbetar med och följer upp pågående arbete och projekt.
Som anställd inom Närhälsan erbjuds du olika former av utvecklingsmöjligheter exempelvis genom internutbildningar och mentorskapsprogram. På arbetsplatsen arbetar vi aktivt med utvecklingsarbete för att ständigt förbättra arbetssätt och på bästa sätt möta våra patienters behov. Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: Länk till vår hemsida
Om arbetet
Vi erbjuder nu en tjänst på vår vårdcentral, där det finns stora möjligheter att själv påverka innehållet i sitt arbete. Du kommer att få arbeta i en kreativ miljö tillsammans med engagerade kollegor. Dina arbetsuppgifter på vårdcentralen spänner sig över ett brett arbetsfält och omfattar den allmänmedicinska kompetensen med patienter i alla åldrar och situationer. Du kommer arbeta med mottagningsarbete och digitala vårdmöten i första linjens vård.
Du och dina kollegor bildar ett team med möjlighet att utveckla verksamheten. Vi når framgång gemensamt i en stimulerande lärandemiljö med öppna dörrar och ett välkomnande klimat. I rollen ingår även handledning av ST- och AT- läkare samt läkarstudenter, det är en viktig del av vårt uppdrag att utbilda morgondagens vårdpersonal. Vi erbjuder dig ett varierat arbete med goda utvecklingsmöjligheter, exempelvis genom kontinuerlig fortbildning om tio dagar per år.
Om dig
Du är legitimerad läkare och har specialistutbildning i området allmänmedicin med behörighet att verka inom svensk hälso- och sjukvård. Språkkunskaper i svenska i tal och skrift på lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav för tjänsten.
Vi söker dig som kan arbeta självständigt men ändå vill delta i verksamhetens utvecklingsarbete. I arbetet möter du många olika patienter därför är det viktigt att du är lyhörd och har ett gott bemötande. Du trivs med teamarbete och för dig är det en självklarhet att samarbeta med kollegor och övriga samarbetsparters i arbetet
Ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande gentemot kunder, patienter och kollegor är en självklarhet för dig. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden: Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Intervjuer på vårdcentralen sker löpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
423 34 TORSLANDA Arbetsplats
Närhälsan Torslanda vårdcentral Kontakt
Jakob Nyhlén, Läkarförbundet jakob.nyhlen@slf.se
9934700