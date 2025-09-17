Specialistläkare
2025-09-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vill du bli en del av Region Stockholms prehospitala sjukvården och bidra till att patienter får rätt vård i rätt tid?
Den prehospitala läkartjänsten bemannas dygnet runt och AISAB söker nu erfarna kollegor som vill ta steget ut från sjukhus och mottagning och som vill arbeta på rotation som prehospital bakjour och i jourläkarbil.Publiceringsdatum2025-09-17Dina arbetsuppgifter
I rollen som Prehospitala bakjour arbetar du på plats i larmcentralen som utgör navet i den prehospitala akutsjukvården. Din huvuduppgift är att tillföra medicinsk kompetens, stödja prioriteringarna av vårdresurser och se till att patienten får rätt vård på rätt nivå och med rätt tidsfönster. Du bedömer inkommande ärenden utifrån vårdbehov och hänvisar patienten till mest lämplig instans.
Du har ett nära samarbete med AISAB:s funktioner i larmcentralen och med personal från SOS Alarm AB. Rollen innebär också att du är ett medicinskt stöd för ambulansbesättningar och övriga prehospitala enheter via telefon.
Som Specialistläkare i Jourläkarbilen arbetar du tillsammans med en erfaren ambulanssjukvårdare och hanterar medicinska insatser på plats hos patienten. Som specialistläkare kommer du göra medicinska prioriteringar och beslutar om omvårdnads- och medicinska åtgärder utifrån vårdbehov. Du deltar i prioriterade utryckningar vid exempelvis hjärtstopp och större medicinska händelser och samverkar med andra enheter inom ambulansorganisationen, kommunal hemsjukvård och hemtjänst.
Till tjänsten som specialistläkare i AISAB ingår att du ger medicinskt stöd via telefon till ambulansen och övriga prehospitala enheter.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig med vana att arbeta självständigt och som kan fatta självständiga beslut. Du är strukturerad och lösningsorienterad med en hög grad av flexibilitet i ditt arbetssätt. Du trivs med att ha ett växlande arbetstempo och är trygg i din yrkesroll. Du har lätt för att kommunicera och samarbeta med andra och har ett driv att utveckla verksamheten och dig själv.
Kvalifikationer:
Svensk läkarlegitimation med specialistexamen inom akutsjukvård eller allmänmedicin med minst tre års tjänstgöring i specialiteten. Minst B-körkort och god körvana i stadstrafik. God fysik. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Utmärkt förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. För anställning krävs godkänd säkerhetsprövning då tjänsten som prehospital bakjour innebär placering i säkerhetsklass.
Ansökan och mer information
Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Urval och intervju sker löpande under ansökningstiden.
Din ansökan ska innehålla CV, Läkarlegitimation, examensbevis på specialistutbildning och övriga intyg som styrker ditt CV. Du kan ladda upp dessa i vårt rekryteringssystem när du ansöker.
I rekryteringen ingår förutom intervju, test av din kör- och fysiska förmåga samt kontroll hos Socialstyrelsen/IVO. Vi begär även in utdrag ur polisens belastningsregister.
AISAB arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Ambulanssjukvårdsnämnden bildas 1 januari 2026 och kommer att ansvara för den prehospitala vården inom Region Stockholm, vilket innebär att från 1 januari 2026 är Region Stockholm din arbetsgivare.Övrig information
Du kan komma att krigsplaceras inom AISAB vid anställning.
Vid frågor eller funderingar, kontakta Richard Erhardt, richard.erhardt@regionstockholm.se
eller Madeleine Ljöstad madeleine.ljostad@regionstockholm.se
Om AISAB
AISAB ägs av Region Stockholm och är en viktig del av akutsjukvården i regionen. I våra uppdrag samverkar vi främst med Region Stockholms primärvård, akutsjukvård och SOS Alarm AB för att säkerställa snabbt omhändertagande, god vård och säker transport av sjuka och skadade till rätt vårdnivå. Vi bedriver framgångsrikt även ett prehospitalt träningscenter (KTC) och forskning inom prehospital vård. Tillsammans utvecklar vi ambulanssjukvården! https://aisab.nu/sv-se/jobba-hos-oss
Följ oss gärna i sociala medier! https://www.facebook.com/AISAB.nu/https://www.instagram.com/aisab_ambulanssjukvarden/https://www.linkedin.com/company/27056850
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
