Specialistberedare inom bearbetning
Saab Aktiebolag / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Karlskrona Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Karlskrona
2026-06-05
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Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Som Specialistberedare arbetar du såväl i nybyggnads- som modifieringsprojekt av ubåtar och ytfartyg. Du skapar arbetsordrar utifrån ett produktionsunderlag, samt planerar för ett effektivt produktionsgenomförande i produktionsanläggningens förmågor och processer. Den färdiga beredningen lämnas över till produktion, och när det är dags att börja tillverkningen så är du ett stöd i uppstarten av arbetet. Ditt dagliga arbete har flera tvärfunktionella gränssnitt och vardagen innehåller, förutom kontinuerliga avstämningar med produktionspersonal, ofta en dialog med Tekniska beredare, Produktionstekniker samt även med konstruktörer.
I din roll som Specialistberedare har du en bredare kunskap i gränssnittet mellan konstruktion och produktion. Det betyder att du kan utföra ordinarie beredningar, men även skapa produktionsanpassningar av 3D-underlag, vara behjälplig vid provmontage och implementera olika typer av förbättringsinitiativ.Publiceringsdatum2026-06-05Profil
Som person är du nyfiken och relationsskapande samt har ett driv att hitta lösningar som optimerar produktionsarbetet. Vi söker dig med ett genuint intresse för teknik och som förstår vikten av att interagera och arbeta tvärfunktionellt för att hitta de bästa svaren på komplexa problem.
Följande ser vi som krav:
Förmåga att tolka och utläsa ritningar/underlag och kravställningar på ett korrekt sätt
God kommunikationsförmåga på svenska och engelska, i tal och skrift
Stort tekniskt intresse och ett nyfiket förhållningssätt
Eftergymnasial teknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Följande erfarenheter ser vi som meriterande:
Erfarenhet inom marin, process- eller verkstadsindustri
Generell materialkännedom
Kunskaper i att kunna skapa digitala produktionsunderlag som ex. step-filer
Arbetat i ERM eller liknande affärssystem
Deltagande i storskaliga, komplexa utvecklingsprojekt och verksamheter
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Vid frågor gällande tjänsten kontakta rekryterande chef Björn Linge, bjorn.linge@saabgroup.com
.
Vid frågor gällande rekryteringen kontakta ansvarig rekryterare Katarina Kåhre, katarina.kahre@saabgroup.com
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Styrmansgatan 1 (visa karta
)
371 30 KARLSKRONA Arbetsplats
Saab Kontakt
Contact
Saab AB katarina.kahre@saabgroup.com Jobbnummer
9949119