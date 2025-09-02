Specialist storkök - Eskilstuna
2025-09-02
Vill du vara med och forma framtidens storkökslösningar med fokus på säkerhet, funktion och kvalitet? Som specialist inom storkök hos Fortifikationsverket får du en central roll i utvecklingen av robusta och driftsäkra köksmiljöer för samhällsviktig verksamhet. Här kombinerar du teknisk expertis med praktisk nytta - från idé till färdig lösning.
Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter för totalförsvaret. Vårt huvuduppdrag är att bidra till ökad försvarsförmåga - för ett tryggt och fritt Sverige.
Fortifikationsverkets har sitt huvudkontor i Eskilstuna där ledningen för myndigheten och Projektavdelningen i huvudsak är stationerade. Projektavdelningens har i dag ca. 200 anställda varav ca. 120 är projektledare. Projektledarna är stationerade på ett 20-tal orter över hela landet. Projektavdelningen ansvarar för Fortifikationsverkets brukarrelaterade bygginvesteringar. Avdelningen är indelad i 3 divisioner med operativa enheter, en projektstödsenhet, en stabsenhet samt en enhet för projektering.
Projektstödsenheten och dess medarbetare har till främsta uppgift att stödja avdelningens projektledare genom hela byggprocessens olika skeden med bland annat miljörelaterade frågor, kalkyler, tekniska försörjningssystem inom VVS och EL, och brandfrågor m.m. Enheten bistår även andra avdelningar i arbetet med att bland annat upprätta projekteringsanvisningar, handböcker och upphandlingsstöd.Publiceringsdatum2025-09-02Om tjänsten
Som specialist inom storkök hos Fortifikationsverket får du en nyckelroll i arbetet med att säkerställa att våra kunders verksamhetsytor uppfyller högt ställda krav på livsmedelssäkerhet, hygien och effektiv drift. Du fungerar som ett kvalificerat specialiststöd och ansvarar för att omsätta kundernas behov till funktionella, robusta och driftsäkra köksmiljöer. Ditt arbete sträcker sig över hela processen - från tidiga planeringsskeden till färdig lösning - och innefattar allt från upphandlingsstöd till projektering till granskning och rådgivning av nya och befintliga kökslösningar.
I din roll kommer du bland annat att granska nya storkökslösningar, inklusive utrustning och arbetsflöden, för att säkerställa att de är ändamålsenliga och följer gällande livsmedelslagstiftning och arbetsmiljökrav. Du bidrar aktivt till utvecklingen av Fortifikationsverkets standarder och driver införandet av ny teknik och moderna matlagningsmetoder. En viktig del av arbetet är att säkerställa efterlevnaden av regler och riktlinjer för säker hantering och tillagning av livsmedel.
Du är rådgörande i att optimera val, användning och drift av köksutrustning - från stora industriugnar till kokgrytor - i nära samarbete med vår driftorganisation. Dessutom bistår du med rådgivning och stöd när drift- och kökspersonal får utbildning inom ramen för projekten. Slutligen är du ett viktigt stöd i tidiga skeden av projekt, där du hjälper till att planera och implementera effektiva arbetsflöden i köken för att maximera både kapacitet och kvalitet.Kvalifikationer
Du har utbildning på högskola alternativt yrkeshögskola med inriktning livsmedel eller teknik, samt erfarenhet inom storkök och storköksutrustning - gärna med en bakgrund inom storhushåll. Du har även erfarenhet av projektering och granskning av storkökslösningar och utrustning samt erfarenhet av att arbeta med och optimera köksutrustning (inklusive ugnar, kyl- och frysanläggningar samt specialiserade tillagningsmaskiner.) Körkort B är ett krav då resor förekommer i tjänsten.
Det är meriterande om du har förmåga att utbilda och ge stöd till kökspersonal i användningen av storköksutrustning. Det är även en fördel om du har gedigna kunskaper om livsmedelskrav samt säker hantering av livsmedel i enlighet med gällande regelverk och standarder. Därtill ses erfarenhet av matlagning i stordrift som värdefullt, särskilt om du har vana att hantera stora volymer och lagerhållning utan att kompromissa med kvalitet och smak.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss. Som person är du resultatorienterad, relationsskapande och har lätt för att föra fram dina åsikter. Du är även vetgirig där du löpande håller dig á jour inom din profession och expertområde.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1200 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Fortifikationsverkets huvudkontor är centralt beläget med bara tio minuters promenad från Resecentrum i Eskilstuna.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Svenskt medborgarskap är ett krav, eftersom anställningar vid Fortifikationsverket är säkerhetsklassade. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter; har du skyddade personuppgifter kontaktar du den rekryteringsspecialist som finns namngiven så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast måndagen den 22 september, intervjuer kommer att genomföras under v41. Vid ansökan kommer dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta rekryterande chef Anders Lindberg, 010-44 44 155 eller rekryteringsspecialist Malin von Zweigbergk, 010- 44 45 675. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
