Specialist Ställverkskonstruktion
Vattenfall AB / Maskiningenjörsjobb / Luleå Visa alla maskiningenjörsjobb i Luleå
2025-12-22
Företagsbeskrivning
Vattenfall Services Nordic AB bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för energi- och elanläggningar. Vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur för att skapa en hållbar framtid där vi hittar nya innovationer som bidrar till ett fossilfritt samhälle. Vi jobbar med många olika kunder och leverantörer som innebär stora investeringar för energiomställningen. Med oss arbetar du i en samhällsviktig verksamhet och ser till allt fungerar.
Tillsammans skapar vi Sveriges säkraste arbetsplats!
Om rollen
Vattenfall Services Stationer Projekt fortsätter att satsa framåt och söker nu fler kollegor med kompetens och erfarenhet inom mekanisk konstruktion av primärställverk. Våra uppdrag är till stor del totalentreprenader och vi söker dig som har erfarenhet av arbete i projektorganisationer. Du kommer att vara en viktig del i att skapa de bästa förutsättningarna för våra Projektledare och projektorganisationer vilket innebär högt säkerhetstänk, god framdrift, engagemang och kvalitet. Vår förhoppning är att du med din bakgrund och erfarenhet kommer att vara ett stort bidrag i vår verksamhet och därtill generera ytterligare möjligheter i ett samarbete med våra medarbetare, kunder och leverantörer.
Inom vårt Affärsområde genomför vi projekt och levererar helhetslösningar för el- och kontrollutrustning för ställverk och kraftstationer. Våra kunder är främst elnätsbolag och vattenkraftsproducenter. Att i alla moment arbeta säkert är en självklarhet inom Vattenfall Services.
I rollen som Specialist inriktad mot konstruktion av primärställverk kommer du bidra med din spetskompetens. Du kommer ha ett nära samarbete med Vattenfall Services kompetenta specialister, medarbetare och etablerade underentreprenörer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Delaktig i anbudsframtagning tillsammans med utsedd Projektledare och Anbud/Affärsstöd främst på spänningsnivåerna 130kV och uppåt till 400kV.
Vara teknisk resurs inom ditt kompetensområde samt stödja kollegor inom projektorganisationen och verksamheten
Stötta vid upphandling av entreprenörer, tjänster och material i samråd med Inköp, Projektledare och Anbud/Affärsstöd
Vara ett stöd till projektledare på byggmöten och i förhandlingar med kund eller underentreprenör
Utifrån din bakgrund och erfarenhet från att driva projekt bidra till fortsatt utveckling av kollegor och organisation
Aktivt ta ansvar för att hålla dig uppdaterad inom ditt specialistområde
Arbeta fram standardiserade arbetssätt som är anpassade för verksamheten
Kravspecifikation
Vi söker dig som har förmågan att driva ditt arbete framåt på ett självständigt och effektivt sätt, samtidigt som du är duktig på att löpande kommunicera och informera andra. Du har affärssinne och är mål- och resultatinriktad. Ditt arbetssätt kännetecknas av struktur, gott samarbete, bra omdöme och att du agerar i enlighet med mål och riktlinjer med ett stort säkerhetsfokus.
För att vara framgångsrik i roller ser vi att du behöver:
Dokumenterad erfarenhet av att driva uppdrag kopplat till ställverkskonstruktion
Erfarenhet av att agera som tekniskt stöd till konstruktörer
Erfarenhet av att ta fram och granska anbud
God kompetens inom branschens riktlinjer och regelverk
Behärska svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
Ytterligare information
Vi erbjuder
Som Specialist hos oss ingår konkurrenskraftig lön och goda villkor för resande i tjänsten. Det finns även möjlighet att hålla sig uppdaterad med de senaste inom området genom vidareutbildningar då du i denna roll företräder bolaget som Specialist. Vi erbjuder dessutom goda förmåner med höga ambitioner inom friskvård.
Efter flera decennier i energibranschen vet vi att våra medarbetare är vår viktigaste och mest värdefulla tillgång. Därför erbjuder vi dig en varierande arbetsvardag med stora möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. Vi är en stor och trygg arbetsgivare som ändå känns familjär där medarbetarnas säkerhet, välmående och samarbete är viktiga delar av vår företagskultur!
Hos Vattenfall Services kan du göra skillnad och tillsammans tar vi ansvar för en hållbar energiomställning, tillsammans arbetar vi för fossilfrihet!
Placeringsort
Vi är öppna för stationering på någon av våra etableringar i Sverige, som sträcker sig från norr till söder. I rollen stöttar du verksamheten mest från ditt kontor men resor förekommer. Ange gärna din tilltänka placeringsort i ansökan.
Kontakt
För mer information om tjänsten, kontakta affärsområdeschef Marcus Persson på marcus.persson@vattenfall.com
. För mer information kring själva rekryteringsprocessen, kontakta ansvarig rekryterare Johanna Sperling, johanna.sperling@vattenfall.com
Vi har begränsad möjlighet att svara på frågor under julledigheten (vecka 52 - vecka 1). Skicka gärna ett mail med dina frågor, så återkommer vi så snart vi är tillbaka under vecka 2.
Fackliga representanter är Christel Karlsson Unionen, Johan Larsson SEKO, Torbjörn Blom Akademikerna och Magnus Tjergefors, Ledarna. Du når alla via Vattenfalls växel, tfn 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan 18 januari 2026! Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest. Så ansöker du
