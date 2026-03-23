Specialist Signal Med Samordning Best
2026-03-23
Som teknisk specialist inom signal på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Du får möjlighet att bidra med din kompetens i spännande och varierande järnvägsprojekt runt om i landet. Vi söker just nu dig som brinner för signalteknik och som vill utvecklas i en roll med stort ansvar och många kontaktytor.
Dina arbetsuppgifter
Som signalspecialist ingår du i en sektion där du tillsammans med övriga specialister inom BEST stödjer projekt från planeringsfas till färdig anläggning i rollen som beställare. Du är med och tar fram uppdragsbeskrivningar för konsult- och entreprenaduppdrag samt ställer projekt- och kontraktskrav och följer upp dessa inom ditt specialistområde. Du har samordningsansvar i projekt för specialistgrupper inom BEST och företräder dem i olika sammanhang. Du medverkar även i olika utvecklingsprojekt.
I dina arbetsuppgifter ingår att:
Vara tekniskt stöd inom signalteknik i järnvägsprojekt.
Vara samordnande specialist och stötta projekt med samordning inom BEST.
Vara kunnig i bestämmelser, föreskrifter och normer samt delta i uppdateringar och framtagande av tekniska dokument, standarder etc.
Följa utvecklingen och hålla dig uppdaterad inom specialistområdet.
Bidra till erfarenhetsåterföring mellan avslutade och nystartade projekt.
I denna rekrytering finns det möjlighet att ha din huvudsakliga placeringsort på ett flertal olika orter. Vänligen ange i ansökan vilken ort du önskar vara placerad på.
Övrig information
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan. #LI-Hybrid
Möjliga placeringsorter är Karlskrona, Malmö, Kristianstad, Växjö, Jönköping och Linköping.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.Kvalifikationer
Du är en person med god analytisk förmåga som utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv. Du tar självständigt initiativ, planerar och strukturerar arbetet för att sedan i samarbete med andra hitta lösningar som gynnar samtliga parter. Du ser till hela organisationen, är kommunikativ och anpassar din kommunikation efter mottagaren och förklarar ditt budskap på ett enkelt och tydligt sätt.
Vi söker dig som har
teknisk högskoleingenjörs- eller universitetsutbildning inom signal alternativt annan utbildning i kombination med aktuell och relevant erfarenhet som Trafikverket bedömer likvärdigt
mångårig relevant och aktuell erfarenhet med arbete av signalteknik inom järnväg
kunskap om Trafikverkets regelverk och föreskrifter som hanterar signalteknik
goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
erfarenhet av projektering inom signal
produktionsteknisk erfarenhet inom järnväg
kunskap inom entreprenadjuridik AB, ABK och/eller ABT
erfarenhet av att ha arbetat i en samordnande roll
kunskap om övriga delar inom BEST (bana, el och tele)
goda kunskaper i engelska i tal och skriftSå ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15:2026:059".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 202100-6297) Kontakt
Rekryterande chef
Elin Karlsson 0101238465 Jobbnummer
9814061